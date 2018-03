Pub

A 90ª edição dos Óscares é já este domingo

A cerimónia dos Óscares é já este domingo e muitos dos nomeados estão em cartaz e podem ser visto nas salas de cinema. Mas há alguns que podem ser vistos em casa, ou porque já saíram do cinema ou porque foram lançados por serviços de streaming como o Netflix. Aqui ficam alguns que pode ver no sofá:

Videoclubes

Dunkirk, de Christopher Nolan. Está nomeado a um total de oito Óscares, a começar pelo de Melhor Filme e passando pelo de Melhor Realizador. Voltou às salas depois das nomeações, mas apenas em Lisboa. (Videoclubes NOS e Meo)

Foge, (Get Out), de Jordan Peele. Estreou em maio do ano passado e entretanto já teve tempo de passar aos canais por cabo de cinema (TV Cine) e video clube. Está nomeado para quatro Óscares: Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento original e Melhor Ator (Daniel Kaluuya). (Videoclube NOS)

Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve. Nomeado a cinco Óscares, nas chamadas categorias técnicas. (Videoclubes NOS e Meo)

Victoria & Abdul, de Stephen Frears. Nomeado a dois Óscares, nas chamadas categorias técnicas. (Videoclube Meo e NOS)

Amor de Improviso, de Michael Showalter. Nomeado para o Óscar de Melhor Argumento Original. (Videoclube Vodafone)

Netflix

Os documentários Icarus e Strong Island, sobre o escândalo do doping na Rússia e sobre o racismo na América, respetivamente, estão ambos nomeados na categoria de Melhor Documentário e disponíveis no serviço do Netflix em Portugal. Há ainda uma curta documental disponível, Heroin(e), sobre a epidemia de opioides nos EUA.

Se notar alguma ausência, ajude-nos a completar a lista