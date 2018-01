Pub

Os nomeados foram anunciados hoje, a partir de Los Angeles. A cerimónia de entrega está marcada para 4 de março

A Forma da Água, de Guillermo del Toro, com um total de 13 nomeações, e Três Cartazes à Beira da Estrada, de Martin McDonagh, chegaram, como se esperava, a bom porto. Estes são dois dos títulos sonantes da temporada de prémios, nomeados na categoria de melhor filme, ao lado de The Post, de Steven Spielberg (que não figura na lista dos melhores realizadores), Lady Bird, da bem-aventurada Greta Gerwig, Chama-me Pelo Teu Nome, do italiano Luca Guadagnino, Dunkirk, de Christopher Nolan, Foge, de Jordan Peele, A Hora Mais Negra, de Joe Wright, (não muito expectável), e Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson, filme que marcará o fim da carreira de Daniel Day-Lewis.



Anunciadas hoje, a partir de Los Angeles, às 13.22 (hora portuguesa), as nomeações para a 90ª edição dos Óscares (com cerimónia marcada para 4 de março) vieram confirmar várias expectativas e deixar algumas nuvens negras, como a ausência de James Franco dos nomeados para melhor ator, depois das acusações de assédio sexual que contrastaram com a felicidade do Globo de Ouro

Dentro das expectativas, destaca-se Gary Oldman, que poderá levar o Óscar pelo seu papel de Churchill, depois do belo percurso de galardões, mas também a personagem forte e crepuscular de Day-Lewis em Linha Fantasma. Quem não fazia parte das contas nesta categoria dos atores era Denzel Washington, e aqui está ele, por Roman J. Israel, Esq.

Quanto às atrizes, lista onde não poderia faltar Meryl Streep (The Post), há uma batalha que parece já estar ganha, entre Sally Hawkins (A Forma da Água) e Frances McDormand (Três Cartazes), em favor da segunda. Já em relação às atrizes secundárias, veja-se a surpresa que é a presença de Lesley Manville (Linha Fantasma).

De entre os casos inesperados, destaque ainda para Woody Harrelson (Três Cartazes), que compete na categoria de ator secundário com o colega do mesmo filme, Sam Rockwell, e para a ausência do autor desse Três Cartazes à Beira da Estrada, Martin McDonagh, da categoria de realizador. A lista ficou completa com os nomes de Greta Gerwig, Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Jordan Peele e Paul Thomas Anderson.