"Faithfull", de Sandrine Bonnaire

Filmar Marianne Faithfull aos 70 anos, requeria maturidade por parte de quem está atrás da câmara. Sandrine Bonnaire, atriz francesa, aqui num esforçado papel de realizadora, tentou agarrar a dimensão deste ícone pop em 60 minutos, mas o retrato fica aquém da retratada

Seguindo a cronologia, desde a ascensão da artista nos anos 1960, com o tema As Tears Go By, ao renascer das cinzas depois do relacionamento com Mick Jagger (e toda a questão das drogas), o que se retira deste documentário não é mais do que uma pouco imaginativa abordagem do seu percurso.

Entre imagens de arquivo, que incluem a sua passagem pelo cinema, e entrevistas feitas para a circunstância, Bonnaire não teve grande visão para o material. A montagem desenxabida mesmo assim, digna de um ecrã televisivo só é compensada pelos ainda luminosos olhos azuis de Faithfull.

Classificação: ** (Com interesse)