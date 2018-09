Uma mulher e um pacote para entrega: Sergei Loznitsa só precisou destes dois elementos narrativos para encetar uma odisseia kafkiana em terras russas, na boa tradição da sua postura crítica face à sociedade em causa. Uma Mulher Doce estreia-se hoje entre nós, depois de ter sido apresentado no Festival de Cannes de 2017, onde figurou entre os filmes da competição.

O título traz à memória um livro de Dostoiévski (que Robert Bresson adaptou ao cinema em 1969), mas a sua relação com ele revela-se meramente espiritual. A protagonista desta sucessão de infortúnios, habitante de uma aldeia remota, é um ser anónimo e solitário que cumpre os dias como uma sossegada funcionária da existência. Quando uma caixa de bens essenciais, enviada ao marido que está na prisão, lhe é devolvida no guiché da estação de correios, a mulher-sem-nome (interpretada pela russa Vasilina Makovtseva) decide abandonar o seu ténue quotidiano e levar ela própria a mercadoria ao estabelecimento prisional. Aqui se inicia uma bizarra viagem que, entre o autocarro, o comboio e, por fim, o táxi, vai definindo um tétrico coro social, até se substanciar nas redondezas da prisão, onde trava contacto com um conjunto de personagens literalmente saídas de um conto negro.

Desde cedo que se desenham os traços de uma tragédia. A premonição é pacientemente trabalhada à medida que vemos esta mulher franzina cada vez mais rodeada dos lobos que se querem aproveitar da sua silenciosa inocência: na prisão, não consegue mais uma vez entregar a caixa, nem lhe dão nenhuma informação sobre o marido, e por isso aceita a "ajuda" de uma estranha mulher... E estranho é tudo o que se segue, com o tal círculo de personagens que não lhe saem do encalço a desviar, aqui e acolá, os seus movimentos do sentido do regresso a casa.

O que Loznitsa transfere do seu olhar de documentarista para esta ficção é o estilo rigoroso das suas composições visuais, uma apetência para procurar e extrair quadros vívidos da realidade. No caso, planos cheios, a abarrotar de gente, de conversas ou burburinho de fundo que chamam a atenção do espectador para o que é contado nas entrelinhas, passando ao lado da própria protagonista.

A verdade, não se vê este filme de ânimo leve. A sua dimensão de pesadelo, não só individual mas sobretudo coletivo - de resto, concretizado na parte final -, é de tal modo contundente, que todo o aparato rocambolesco nos consome as forças. É um objeto de embate violento, que nos suga para dentro de uma obscura e nervosa alegoria onde se perde o pé.