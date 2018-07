Os Abba estão de volta. O grupo sueco anunciou que, 35 anos depois, voltou a reunir-se em estúdio e tem duas novas canções para mostrar.

Benny Anderson, Anni-Frid Lyngstad (Frida), Agnetta Fältskog e Björn Ulvaeus são os quatro elementos do grupo que entre 1972 e 1982 teve vários temas de sucesso em toda a Europa, como Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes it All, Chiquitita ou Fernando. Os Abba venderam mais de 400 milhões de álbuns.

O grupo terminou a sua carreira em 1982 e apresentaram-se ao vivo, juntos, pela última vez em 1986, no entanto, sempre se falou de uma possível reunião, sobretudo depois do êxito do filme Mamma Mia! (2008), realizado por Phylida Lloyd, com Meryl Streep, que mostrou algumas das músicas dos Abba a uma nova geração.

Em 2016, os quatro elementos do grupo anunciaram que estavam a trabalhar juntos numa nova "experiência digital de entretenimento" - uma digressão agendada para 2019 e em eles irão participar através de hologramas. Os "avatares" dos quatro músicos estão a ser criados neste momento e a digressão digital deverá prolongar-se até 2020. Foi quando estavam a trabalhar neste projeto que os músicos se entusiasmaram e começaram a trabalhar em novas canções.

No comunicado, os Abba explicam como gostaram de estar de novo juntos a gravar: "Foi como se o tempo tivesse parado e só tivéssemos estados ausentes por umas curtas férias. Foi uma experiência muito feliz!"

Uma das novas canções, intitulada I Still Have Faith in You, será apresentada num programa especial de televisão, na BBC, em dezembro.

"Podemos estar mais velhos, mas a canção é nova. E sentimo-nos bem", concluem os músicos.