Fred Ferreira, baterista dos Orelha Negra, falou com o DN sobre o regresso à margem sul no próximo sábado no Caparica Surf Fest

Longe vão os tempos em que Fred Ferreira apanhava "carreirinhas" na praia da Nova Vaga, na Fonte da Telha, local de muitos verões até aos 17 anos. Memórias boas que leva para o palco da praia do Paraíso, em mais uma edição do Caparica Surf Fest - o festival de música e surf na Costa de Caparica que começa hoje e se estende até 31 de março - quando assumir os comandos da bateria dos Orelha Negra, o quinteto instrumental formado pelos restantes Sam the Kid, DJ Cruzfader, Francisco Rebelo e João Gomes.

A banda, já com dez anos de existência, conta com três álbuns homónimos. O último, lançado em setembro do ano passado, tem tido uma receção extraordinária por parte do público e aclamadas críticas da sua performance ao vivo.

Para o Caparica Surf Fest, os Orelha Negra vão subir ao palco com um concerto novo. "No fim do ano passado fizemos um upgrade do nosso espetáculo em que estamos a tocar agora as versões iguais ao disco [o mais recente], temos também um medley novo para tocar, vai ser para aquelas pessoas que não puderam ver-nos em novembro passado no Vodafone Mexefest", explica Fred Ferreira, garantindo que na noite de sábado os cabeças-de-cartaz também vão "passar por temas de trabalhos anteriores".

Fred desvenda ainda outras novidades no que toca à estética visual do concerto. "Além do Pedro Azevedo que está connosco desde o início, temos agora o [realizador] Rui Vieira, que entrou para dar a sua vertente visual neste espetáculo", sublinha ao DN, numa pausa no trabalho de estúdio, em Campo de Ourique.

O regresso aos palcos da Margem Sul com uma profunda tradição de hip hop é "muito bom" para os Orelha Negra. "Voltamos a este festival com um grande prazer, estamos em boa forma e é fantástico fazermos parte da noite de hip hop", assume o baterista dos cabeça-de-cartaz deste primeiro fim de semana, ao lado de Valete, Mishlawi e os Grognation, antes do DJ Set de David Pinheiro que traz o ambiente da pista da discoteca Copenhagen para o recinto do festival.

Da Weasel e Xutos como inspiração

Profissionalmente ligado a vários projetos, entre os quais Slow J, Banda do Mar, Mallu Magalhães e Raquel Tavares, Fred Ferreira confessa que "não há nenhum que goste de fazer mais do que outro", mas ressalva a "sorte" de poder fazer com os amigos as coisas de que mais gosta. "No caso dos Orelha Negra, há ali de facto uma cumplicidade especial e uma amizade que já dura há muitos anos que nunca sofreu abalos. Adoramos viajar, conversar e passar o dia juntos, estamos em família, é muito importante", declara, revelando que no tempo fora da estrada, onde todos os elementos conciliam vários projetos, não ensaiam com a regularidade da época dos concertos, mas comunicam diariamente através do Messenger. "Gostamos sempre de saber o que andamos a fazer e a ouvir, músicas novas, temas, bandas, coisas que descobrimos, estamos sempre em contacto todos."

Tocar num palco da Margem Sul é mais uma razão para revisitar a discografia de uma das suas bandas de sempre, os Da Weasel, e, nos dias de concerto, onde entra "numa espécie de estágio, fico mais recolhido", ouve, muitas vezes, os ex-doninhas de Almada nos auscultadores para lhe dar "força e energia" para subir ao palco horas depois. E entra sempre com o pé direito, pois é supersticioso.

Também os Xutos e Pontapés, a banda do pai, o baterista Kalú, lhe passa pela memória. "Lembro-me das coisas que aprendi com eles, trazem muitas recordações, palavras ou frases que me inspiram desde sempre", revela. Tocar na Caparica é, pois, um sítio de boa memória não só para Fred mas também para os outros elementos dos Orelha. "Todos passámos por lá, pelas praias, o meu pai tem uma casa na Costa, a minha juventude foi muito por ali."

E, quem sabe, haverá surpresas para Fred Ferreira na plateia do Caparica Surf Fest. "Não sei se o meu pai vai estar, mas é possível", remata o baterista.