Pub

Chama-se Eu por Engomar e é a primeira pista do álbum Branco, com data de lançamento marcada para 23 de fevereiro

O tema é composto por André Henriques e Filho da Mãe (Rui Carvalho) e é o primeiro que se conhece do disco a que o apelido de Cristina Branco dá nome, e que se segue a Menina (2016). Eu por Engomar, que já pode ser ouvida no Spotify e no You Tube, é tocada pelos habituais companheiros de Cristina Branco, os músicos Luís Figueiredo, Bernardo Moreira e Bernardo Couto. O videoclip é assinado por Joana Linda.

Branco tem lançamento marcado para dia 23 de fevereiro, dia em que Cristina Branco atuará na Casa da Cultura de Ílhavo, depois de na noite anterior ter subido ao palco do Teatro Municipal de Bragança, no ciclo Noites frias vozes quentes. No dia 24, e por entre uma digressão que atravessa Espanha, Holanda, ou Dinamarca, a cantora atua em Braga, no Theatro Circo. A 15 de maio mostra Branco, em Lisboa, no Teatro Tivoli, e a 23 de maio, na Casa da Música, Porto.