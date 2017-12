Pub

Existem "ideias" para realizar algo na "primavera ou verão", afirmou o chefe de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira que no próximo ano deverá realizar-se "uma homenagem em grande" ao guitarrista Zé Pedro, que morreu na quinta-feira aos 61 anos.

"Há ideias para, na primavera ou verão, fazer uma homenagem em grande como ele gostava que fosse, com alegria, com muita gente, de todas as gerações interpretando o que ele deu aos portugueses: uma vida inteira", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, depois de ter prestado homenagem ao músico, hoje em Lisboa.

Centenas de pessoas têm passado desde as 16:00 horas de hoje pelo antigo Museu dos Coches em Lisboa, onde decorre o velório do guitarrista Zé Pedro.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Marcelo Rebelo de Sousa disse que esteve presente para prestar a "enorme gratidão" a um músico "que deu alegria a milhares de portugueses".

Nessa homenagem, o chefe de Estado espera "que estejam presentes os ídolos musicais da vida dele".

Os músicos Manuel João Vieira, Samuel Úria, Sandra Baptista, Nuno Rafael, Pedro Gonçalves, Gimba, Jel, o editor David Ferreira, o produtor Ramon Galarza, a empresária Roberta Medina, o promotor Nuno Brancaamp e o realizador Joaquim Leitão foram algumas das pessoas ligadas à música que estiveram presentes hoje.

Pelo velório passaram também o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, a dirigente do BE, Catarina Martins e, também do BE, Ricardo Robles e José Manuel Pureza.

O velório do fundador dos Xutos e Pontapés termina as 00:00 de hoje e funeral realiza-se amanhã para o cemitério dos Olivais.