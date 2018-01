Pub

O SACRIFÍCIO DE UM CERVO SAGRADO Yorgos Lanthimos

No anterior A Lagosta, filme assente numa alegoria, Yorgos Lanthimos já dava sinais de reforço do seu formalismo cinematográfico. Algo que não afligia o espectador porque trabalhava a própria estranheza dessa dimensão alegórica. Contudo, neste O Sacrifício de Um Cervo Sagrado, a ênfase da linguagem formal, que resulta num estilo aparatoso, não traz benefícios ao drama familiar que é apresentado.

Tudo anda à volta de um cirurgião atormentado pelas visitas de um jovem cuja identidade oculta, no início do filme, funcionará como isco para seguir os acontecimentos Depois de se perceber a natureza da relação deste com o cirurgião, o filme cai no mero exercício demonstrativo, sem tirar partido do fôlego dramático latente.

E muito menos da riqueza de intérpretes como Nicole Kidman e Colin Farrell, sem grande margem dentro do jogo macabro.

Classificação: ** (Com interesse)