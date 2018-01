Pub

Estreia mundial das Canções Húngaras de Fernando Lopes-Graça é um dos pontos altos do Festival, no dia 3 de março, em Serpa

Qual é o festival que tem no mesmo fim de semana um concerto com uma estreia mundial, uma visita guiada a um monumento e um passeio para ver oliveiras multisseculares? Chama-se Terras sem Sombra, está na 14.ª edição, e percorre onze concelhos do Alentejo de fevereiro a julho.

O pianista Nuno Vieira de Almeida e a meio-soprano Catia Moreso vão apresentar a 3 de março, na Musibéria, em Serpa, as Canções Populares Húngaras de Fernando Lopes-Graça, compostas em 1954. É a primeira vez que esta obra é apresentada e o significado da escolha é simples: em 2018, o Terras sem Sombra tem a Hungria como país convidado, depois de nos anos anteriores terem sido escolhidos o Brasil e a Espanha.

A apresentação do programa - disponível no site festivalterrassemsombra.org - foi feita ontem na embaixada da Hungria em Lisboa, um palacete no Alto de Santo Amaro onde está bem visível um retrato de Sampaio Garrido, o embaixador português em Budapeste de 1939 a 1944 que salvou a vida de muitos judeus. Quem sublinhou esta presença tutelar foi a embaixadora, Klara Breuer, que conhece bem o Alentejo de muitas visitas e concertos. Recorde-se que no ano passado O Castelo do Barba Azul, de Béla Bartók, foi apresentado em Castro Verde.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A música, com direção de Juan Angel Vela del Campo, é certamente o tema principal do Festival mas não é o único, já que surge sempre em destaque a intenção de defender o patimónio, como foi desde o início, e a biodiversidade, acrescentada mais recentemente. O rouxinol foi escolhido como símbolo da iniciativa porque, como realçou o diretor geral José António Falcão, é uma espécie em risco e é por definição a ave cantora do Alentejo.

Cada fim de semana de festival é ocupado por atividades destas três áreas - música, património e biodiversidade - começando a 17 de fevereiro em Vila de Frades. Aqui se cruzam a música sacra húngara, uma visita ao Convento de Nossa Senhora das Relíquias e a observação das tradições vitivinícolas da Vidigueira. Como foi sublinhado ontem, a produção de vinho de talha - este ano homenageado - é um dos temas partilhados por Alentejo e Hungria, ambos parte do Império Romano. Pela voz de Miguel de Pape, da Associação Portugal Hungria e também da Câmara de Comércio dos dois países, surgiu na sessão a referência a outro elemento comum: a abetarda, ameaçada de extinção.

A 17 de março, o festival passa para Odemira, para visitar os Moinhos de Vento e ouvir na Igreja da Misericórdia obras de Carrapatoso, Kodály e Chopin e, no dia seguinte, passear no Cabo Sardão.

Seguem-se os concelhos de Mértola (14 de abril), Ferreira do Alentejo (28 de abril), Beja (5 de maio), Elvas (19 de maio), Barrancos (2 de junho), Sines (16 de junho), Santiago do Cacém (30 de junho). Regressa a Sines para a entrega do Prémio Internacional Terras sem Sombra no dia 7 de julho.

Do programa musical destacam-se as Vozes Corsas com O Canto na iIha da Liberdade, na Igreja Matriz de Santa Maria, Beja, numa homnagem a Michel Giacometti, o corso que ficou sepultado em Peroguarda, Ferreira do Alentejo). E ainda o concerto no Centro das Artes de Sines, onde o pianista Artur Pizarro vai interpretar obras de Bach, Schumann e Lizt.