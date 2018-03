Pub

O antigo vocalista dos Da Weasel foi o rei e senhor da última noite no Caparica Surf Fest, onde teve como fiéis escudeiros TNT e Jimmy P

O cartaz a anunciar a lotação esgotada, afixado do lado de fora da bilheteira já deixava adivinhar que a noite de ontem seria especial. Tal como as filas à porta do recinto do Caparica Surf Fest, na praia do paraíso, onde já muito depois do começo dos concertos, ainda havia uma pequena multidão à espera para entrar. O primeiro a subir ao palco foi Daniel Freitas, ou antes TNT, como é mais conhecido este rapper de Almada, claramente a jogar em casa, como desde o início se comprovou, com o público a cantar todos os temas do início ao fim. especialmente os do segundo álbum, "MDO", no qual contou com a participação de alguns pesos pesados do hip-hop nacional, como Carlao ou Melo D, que também subiu ao palco para um muito aplaudido dueto final com TNT. "Sente as boas vibrações", cantou-se então a uma só voz, numa despedida em grande que respondeu claramente à pergunta feita pelo rapper algures a meio do concerto: "alguém gosta de hip-hop tuga"?

Se dúvidas ainda restassem, aliás, todas foram completamente dissipadas logo a seguir, com a chegada de Jimmy P ao palco. Antes, porém, uma palavra para o Dj que o acompanhou, de seu nome DJ Rusty, pelo modo como animou o público antes da chegada do artista principal, passando alguns êxitos do hip-hop internacional, todos também eles cantados em coro - Rusty voltaria a estar em destaque quando, a meio do concerto, foi o protagonista de um beatbox que foi um dos momentos altos da noite. Quanto a Jimmy P, tinha à partida o público na mão, como depressa se percebeu logo na primeira música, "Não Tás a Ver", com a sua voz a ser abafada por completo pela da multidão. "Está ser uma noite inacreditável" repetiu por várias vezes o artista, que iniciou na Caparica a nova digressão nacional. "Já cá vim no ano passado, mas avaliar por esta noite tenho de regressar outra vez", prometeu.

Depois chegou finalmente "um dos artistas que abriu as portas" para todos eles estarem ali, como momentos antes Jimmy P se referiu a Carlão, o rei e senhor desta penúltima noite de festival. E se este era o homem mais desejado da noite, então o antigo vocalista dos Da Weasel não se fez a coisa por menos, assinando um dos momentos mais altos da edição desta ano do Caparica Surf Fest, que continua hoje com as atuações de Ricky Boy, Loony Johnson e Sara Tavares.