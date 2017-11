Pub

'Quando as Girafas Baixam o Pescoço' é quarto romance de Sandro William Junqueira. Mostra a luta diária pela humanidade na solidão da cidade. A ler

A Mulher Gorda compra jacintos e sonha com comida. A filha, a Rapariga Magra, não come e quando come vai a correr vomitar. O Homem Desempregado não sai de casa. A Cátia com C trabalha numa retrosaria. A Kátia com K também. Há gente a acordar cedo e a fazer barulho a abrir a janela. Há passos na escada e campainhas a tocar. Há elétricos na rua. Há quem ouça música e a voz de Brel entoa pelo prédio. É assim o dia-a-dia no lote 19, numa rua de uma cidade qualquer. Gente que se cruza e mal se conhece. Gente que se conhece e mal se cruza.

Sandro William Junqueira diz que Quando as Girafas Baixam o Pescoço é um livro "de gente banal, não há super-heróis, não há gente extraordinária. São pessoas comuns a viver a sua vidinha". E explica: "Sempre vivi em prédios em cidades, nunca vivi numa casa térrea, sempre tive gente por cima, por baixo, pelos lados. E o que é engraçado na nossa sociedade é isto: nunca fomos tantos e nunca vivemos tão próximos uns dos outros, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão sozinhos, uma solidão que grita, que faz muito barulho. No livro há pulsões, mas não há verdadeira comunicação entre aquela gente. Mas, ao mesmo tempo, devido às paredes finas que nos separam, há uma interferência permanente, os barulhos da outra pessoa interferem na nossa vida."

Neste livro subimos e descemos escadas mas obrigamo-nos a olhar para o chão. A reparar naquilo em que geralmente não reparamos. O que acontece quando olhamos para o baixo? Ficamos, como a girafa, em desequilíbrio? Estas personagens - quase todas sem nomes, definidas por uma característica - "encontram-se, por razões diferentes, num momento de intervalo, de suspensão. Como se tivessem sido obrigadas a parar e a distanciar-se da voragem do mundo. E, quando isso acontece, mergulham do lado do avesso e nessa altura são assaltadas por fantasmas, por perguntas. E encontram--se nessa vertigem. Há qualquer coisa que está para acontecer".

Neste prédio não há pessoas felizes. "Mas há humanidade", diz o autor. "E há uma luta. Elas estão a lutar para sobreviver. Isso é uma coisa que acho que atravessa a minha obra toda, essa luta contra qualquer coisa que nos esmaga." E, depois, acaba por admitir: "Não sei se há assim tantas pessoas felizes. E também não sei se a felicidade poderá fazer boa literatura."

Sandro William Junqueira tem 43 anos e já morou em muitas cidades. Antes de se descobri escritor, interessou-se pela pintura ("era muito mau", pela escultura ("era ainda pior"), pela música, pelo design. "Fui errando muitas vezes, como naquela frase do Beckett, falhando sempre melhor", diz. A escrita e o teatro entraram mais ou menos na mesma altura na sua vida e ambas ainda se mantêm, Hoje em dia já não sobe ao palco, prefere dirigir os atores e encenar. Acredita que o facto de ter experimentado tantas áreas diferentes influencia aquilo que escreve: "Os escritores são esponjas do mundo, estão a apanhar tudo."

"Venho de uma família onde não há leitores. Nós tínhamos uma estante enorme na sala e como ter uma estante vazia é muito feio os meus pais inscreveram-se no Círculo de Leitores, encomendavam livros e lá decoraram a estante." Aos 11 anos, teve varicela. Ficou sozinho em casa, dias inteiros, sem computadores e só com dois canais de televisão (e o segundo canal só abria da parte da tarde). "Agarrei-me aos livros", recorda Sandro. Durante a quarentena da varicela, leu os três volumes de A Ilha Misteriosa, de Júlio Verne. "Vi o poder da leitura nesta altura: a varicela dá muita comichão mas enquanto eu estava a ler não sentia comichão. Então, percebi que os livros têm qualquer coisa de mágico, conseguem tirar-te de ti." E conclui: "Só sou escritor porque sou leitor."

Longe vão os tempos em que tentou ser poeta. Depois do primeiro romance, O Caderno do Algoz (2009), tem escrito contos, teatro, livros para crianças (A Cantora Deitada, de 2015, esteve nomeado para melhor livro infantojuvenil do Prémio Autores/SPA), e mais romances: Um Piano para Cavalos Altos (2012) e No Céu não Há Limões (2014). "Nunca sei o que vou escrever. Gosto mais de me perder do que saber por onde vou, aliás, se eu souber precisamente o que é que vou escrever então mais vale não o fazer", diz. "Escrevo porque sou um enigma para mim mesmo, e as outras pessoas também são um enigma. A escrita é uma ferramenta para eu fazer perguntas, tentar imaginar, não pôr-me no lugar do outro, porque isso é impossível, mas tentar imaginar, fazer qualquer coisa com esse enigma." Um livro é como aquele buraco num espaço vazio entre dois prédios, logo no início de Quando as Girafas Baixam o Pescoço, onde vão nascer as fundações de um novo edifício. É preciso escavar primeiro para depois construir algo.

