Os manos Foenkinos, realizadores de "Ciúme", falaram ao DN sobre o filme.

Identificação de uma mulher que não costumamos ver no cinema. Uma mulher de 50 anos, ciumenta, seca, com falhas de caráter mas profundamente real. A Nathalie de Karin Viard em Ciúme está contudo perto de nós, não só por no meio de tantos defeitos ter coração, mas por simbolizar a frustração de uma condição feminina contemporânea: está divorciada, cuida da filha, não tem companheiro e está prestes a ter um colapso nervoso. É uma personagem que encarna demandas de melodrama e comédia. Uma personagem que só poderia ir parar à atriz francesa rainha da discrição, a grande Karin Viard, que aqui foi nomeada aos Césares

Em Paris, durante os encontros Unifrance (uma iniciativa do governo francês para promover o cinema francês internacionalmente), David e Stéphane Foenkinos contam ao DN que dirigir Karin Viard não foi nada complicado: "é sempre mais fácil trabalhar com os melhores. Já aprendemos que os melhores atores gostam de ter uma relação com os realizadores. O que é formidável com Karin Viard é que ela trabalha imenso! Chega ao plateau já toda preparada e estava mentalizada que esta mulher era um papel complexo, capaz de mudar de registo de uma cena para a outra ou mesmo na própria cena. Paralelamente, precisava do nosso trabalho. Voilá, trabalhámos mesmo juntos", precisa Stéphane.

O filme no mercado francês superou as expectativas e transformou-se num pequeno grande fenómeno popular com a benção da crítica, coisa rara nos dias de hoje, tendo sido ainda nomeado aos prémios da Academia francesa, os Césares. Os manos Foenkinos dizem não saber o segredo do sucesso: "apenas quisemos fazer um filme realista com uma grande personagem de cinema. Ao mesmo tempo, quisemos ter algumas preocupações estéticas, sobretudo ao nível da direção artística. Quisemos também que Karin estivesse bela e quisemos ainda usar Paris. Nesse sentido, é um filme muito parisiense e bonito. Os danos estão no interior...".

Em A Delicadeza, de 2011, os irmãos filmavam uma história de amor aplicando com honestidade as regras da comédia romântica. Aqui, vão mais longe. A personagem de Karin explode quando o seu ciúme a faz ir contra a filha, contra a colega mais nova ou contra a mulher do seu ex-marido. Surge um lado negro que é tratado precisamente com toda a delicadeza. "Creio que a nossa mise-en-scène mudou. Estamos a progredir. Em A Delicadeza estávamos a adaptar o livro do meu irmão David, aqui tivemos toda a liberdade", conta Stéphane, que antes de ser realizador era um dos diretores de casting mais procurados em França.

E a propósito de comédias, deixamos no ar uma dúvida: porque é que ultimamente as comédias francesas de grande público têm tão pouca piada? "Porque na maior parte do tempo têm uma lógica de televisão. Sei que há muitas comédias que infelizmente não tiveram muito trabalho na construção do argumento. Enfim, convidam-se dois atores que estejam livres, escolhe-se o tema e está a andar. São filmes feitos para o marketing! É uma pena porque não nos faltam bons autores", desabafa David.