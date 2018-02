Pub

A Forma da Água, de Guillermo del Toro

Ser o líder da corrida aos Óscares não significa ser o melhor filme. No entanto, é perfeitamente razoável dizer que A Forma da Água é o melhor filme do seu realizador, Guillermo del Toro, que aqui fez coexistir duas coisas: a autenticidade do seu universo e uma sensibilidade romântica pouco característica.

Del Toro tem feito um caminho mais entusiasta do que marcante (à exceção de O Labirinto do Fauno), e esta é de facto a prova do seu amadurecimento artístico, que se espelha no equilíbrio entre esse imaginário povoado de criaturas e um fascinante impulso de fantasia. Contando-nos a belíssima história do romance, em plena Guerra Fria, entre uma empregada de limpezas muda e um homem anfíbio encontrado na Amazónia, este é um filme que quebra os códigos da realidade para celebrar a própria magia do cinema. Um poema alojado no quotidiano.

Classificação: **** muito bom