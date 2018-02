Pub

Todo o Dinheiro do Mundo narra o rapto do neto de John Paul Getty, em 1973.Na personagem do velho multimilionário, Christopher Plummer substituiu Kevin Spacey

Até que ponto o filme Todo o Dinheiro do Mundo (estreia-se quinta-feira) ficará marcado pelas muitas atribulações que marcaram a sua gestação? Eis uma pergunta a que, provavelmente, os tesoureiros de Hollywood serão os primeiros a querer responder. Em todo o caso, para além dos milhões de dólares em jogo, não há dúvida de que a nova realização do veterano inglês Ridley Scott vai ficar para a história como um case study dos usos e costumes de 2017.

Tratava-se de contar o caso verídico do rapto de John Paul Getty III, em 1973, em Roma. O facto de os raptores exigirem um resgate de 17 milhões de dólares para devolverem à família o jovem de 16 anos fez que o seu avô, o multimilionário John Paul Getty (na altura, com 80 anos, tido como o homem mais rico do mundo), adquirisse um papel fulcral no drama. De facto, ele era o único em condições de satisfazer o resgate. Apesar dos esforços conjugados da mãe do jovem raptado e de um conselheiro do velho Getty, este revelou-se um obcecado gestor de cada cêntimo da sua fortuna, não se mostrando disposto a pagar...

Como foi amplamente noticiado, Kevin Spacey era o intérprete de John Paul Getty. Destacava-se nos primeiros cartazes do filme, integrando também o trailer divulgado em meados de setembro do ano passado. No final de outubro, Spacey foi alvo de várias denúncias de assédio e agressão sexual. A 8 de novembro, The Hollywood Reporter noticiava que, na sequência de conversas com o principal produtor do filme (Imperative Entertainment), Scott comunicara ao respetivo estúdio (Sony/TriStar) a sua intenção de refilmar todas as cenas em que surgia John Paul Getty, com Spacey a ser substituído por Christopher Plummer. Ironicamente, Plummer fora a escolha inicial de Scott que tinha cedido à pressão do estúdio, considerando que Spacey seria um nome com maior apelo comercial.

Dir-se-ia que o assombramento do dinheiro acabou por contaminar a existência do próprio filme. É certo que as novas cenas com John Paul Getty - envolvendo a mãe e o conselheiro, interpretados por Michelle Williams e Mark Wahlberg, respetivamente - ficaram concluídas em apenas dez dias no final de novembro. Mas, no início de janeiro, The Washington Post noticiava que Wahlberg, o mais bem pago do elenco, teria recebido um suplemento de 2 milhões de dólares, enquanto Michelle Williams, segundo o USA Today, se limitara a ganhar um total de 800 dólares (correspondente a 80/dia).

O facto reacendeu o debate sobre as diferenças de pagamento de atores e atrizes em Hollywood, de tal modo que Wahlberg acabou por entregar o dinheiro que recebera ao Time"s Up, movimento contra o assédio sexual criado a 1 de janeiro por um grupo de celebridades de Hollywood. Globalmente, o orçamento final de Todo o Dinheiro do Mundo terá rondado os 50 milhões, dez dos quais gastos nas novas filmagens.

No plano estritamente cinematográfico, é inútil especular sobre eventuais diferenças entre uma versão e outra (em boa verdade, só existe a segunda). O filme revela muitos problemas de construção dramática, banalizando a história que tem para contar através da acumulação de clichés dos thrillers mais rotineiros. A direção de atores é mesmo uma das principais fraquezas da direção de Scott, com Michelle Williams num dos trabalhos mais desconexos da sua carreira.

Ainda assim, Scott terá conseguido um dos seus objetivos principais: colocar Todo o Dinheiro do Mundo na corrida aos Óscares, embora com apenas uma nomeação, precisamente para Plummer na categoria de ator secundário. Pequena vitória de consolação: aos 88 anos, Plummer tornou-se o mais velho ator alguma vez nomeado em qualquer categoria de interpretação.