"Verão Danado", de Pedro Cabeleira

Rodado sem apoios do ICA e feito em modo de cinema de guerrilha por um jovem cineasta acabado de sair do curso da Escola Superior de Cinema, está aqui uma certa viragem do cinema português. É o primeiro filme do resto da vida do cinema português. Pedro Cabeleira filma coisas novas, outros corpos, outra tensão.

Viagem por um estado mental de uma certa juventude portuguesa depois de acabar o curso superior, Verão Danado vive de segmentos de um verão de um jovem que se entrega ao hedonismo da noite de Lisboa, entre relações fortuitas e consumo de drogas.

Com uma fascinante utilização da nova música portuguesa, Cabeleira constrói uma serigrafia (às vezes desequilibrada) de um pulsar jovem urgente. Mistura um realismo brutal com um transe fortíssimo e o resultado aponta sempre para zonas tóxicas. Respeito...

Classficação: *** (Bom)