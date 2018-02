Pub

"O Nosso Último Tango", German Kral

São precisos dois para dançar o tango, diz-se. É sob essa dualidade que German Kral estrutura um requintado documentário, olhando o passado dos bailarinos María Nieves Rego e Juan Carlos Copes como uma viagem emocional feita através do tango.

Os protagonistas deste romance relatam, com uma visão individual, os episódios da sua história íntima e a cumplicidade na pista de dança - momentos ilustrados com coreografias de um grupo de jovens bailarinos -, oferecendo um vislumbre sobre a própria história do tango na Argentina e a sua internacionalização.

Mas a dualidade que está na base deste sofisticado filme não se refere apenas ao par artístico: o amor e o ódio são as duas forças que traduzem os movimentos da dança.

María e Juan não são um exemplo de felicidade, e por isso é tão belo perceber como o tango é um enigma entre os corpos.

Classificação: *** (Bom)