Stanley Kubrick começou como repórter fotográfico da revista Look . Um dos seus trabalhos foi com os pescadores da Nazaré

O seu nome possui o valor universal de símbolo do próprio cinema. Stanley Kubrick é mesmo um criador que nos ensina a regressar à mais primitiva definição do cinema como uma arte de ver e dar a ver (mesmo não esquecendo o requinte de todo o seu trabalho com o som e, em particular, a música). Aliás, a sua biografia conduz-nos a tal definição através dos meandros de uma peculiar formação profissional. Na verdade, em 1945, com apenas 17 anos, Kubrick iniciou uma colaboração de alguns anos, como repórter fotográfico, com a revista Look, então a grande concorrente da Life; publicou vários portfolios sobre personalidades do mundo cinematográfico e musical, a vida nas ruas de Nova Iorque e até uma reportagem realizada em Portugal (sobre os pescadores da Nazaré).

Os seus primeiros filmes, incluindo o notável policial de "série B" The Killing/Um Roubo no Hipódromo (1956), revelam um invulgar sentido de composição que os filmes seguintes iriam apurar e depurar, a começar por Paths of Glory/Horizontes de Glória (1957), sobre a Primeira Guerra Mundial, uma das mais brilhantes parábolas pacifistas de toda a história do cinema.

Americano, nascido em Nova Iorque, passou a residir na Grã-Bretanha desde a rodagem de Lolita (1962), subtil adaptação do romance de Vladimir Nabokov. Foi nos estúdios britânicos que rodou, sucessivamente, 2001: Odisseia no Espaço (1968), Laranja Mecânica (1971), Barry Lyndon (1975) e Shining (1980); até mesmo para encenar a guerra do Vietname em Nascido para Matar (1987), limitou-se a escolher cenários da região de... Londres.

Para o derradeiro filme, De Olhos Bem Fechados, assombrado melodrama conjugal com Tom Cruise e Nicole Kidman, construiu nos estúdios de Pinewood (Londres) a réplica detalhada de uma zona de Greenwich Village (Nova Iorque). Terminou o filme, mas já não assistiu à sua estreia, em julho de 1999 - Kubrick faleceu cerca de quatro meses antes, a 7 de Março, contava 70 anos.

