COMO NOSSOS PAIS Liás Bodanzky

Cinema brasileiro? É verdade. Muito para além das rotinas telenovelescas, há gente a fazer cinema no Brasil... Este é um belo exemplo de um cinema que se mantém atento às transformações de usos e costumes, celebrando as singularidades das suas personagens e a complexidade das respectivas relações.

A partir das convulsões internas de uma família, a cineasta Liás Bodanzky coloca em cena temas tão delicados quanto as tensões geracionais e o enfrentamento da morte.

Através de um sensível trabalho de câmara, Bodanzky sabe expor as especificidades de cada lugar, ao mesmo tempo criando condições para as performances de um elenco invulgarmente talentoso - o destaque vai para Clarisse Abujamra e Maria Ribeiro, interpretando mãe e filha, vivendo as cumplicidades e conflitos de dois tempos e duas sensibilidades.

Classificação: **** muito bom