UM DESASTRE DE ARTISTA James Franco

Esta é a história da produção do filme The Room (2003), de Tommy Wiseau. Mesmo não o conhecendo (há eloquentes extractos disponíveis no YouTube), compreendemos o essencial através do trabalho de James Franco, incluindo, claro, a sua metódica interpretação de Wiseau.

Estamos perante uma odisseia de apoteótica ilusão, com Wiseau a fazer um filme realmente desastroso (o título não é, sequer, especulativo), mas vivendo cada momento do seu trabalho como a concretização mágica de uma visão redentora do próprio cinema.

Vem à memória, inevitavelmente, Ed Wood (1994), que Tim Burton dedicou aos delírios do "pior cineasta do mundo"...

Mesmo não esquecendo que esse é um dos títulos mais perfeitos da filmografia de Burton, há em Franco um misto de contundência e ternura capaz de nos envolver no mais bizarro amor pelo cinema.

Classificação: *** bom