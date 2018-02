Pub

Beuys, Andres Veiel

Entrar no mundo artístico de um provocador, estar no corpo de um autor ou sentir a vertigem da criação. Neste documentário acerca da arte de Joseph Beuys, o mais importante escultor e "performer" alemão do final do século passado, não se tenta descobrir essa pólvora mas fica-se lá perto.

Presume-se que Andres Veiel não esteja muito preocupado com isso, o seu filme é sobretudo um discurso extrapolado de toda a herança artística de Beuys, das suas memórias quando era soldado alemão na Segunda Guerra Mundial aos acesos debates que manteve nos circuitos intelectuais na Alemanha.



Beuys vive de um dispositivo de imagens de arquivo e de composições com arquivo fotográfico. Não se perde por detalhes da vida pessoal do homem mas tal não impede o espetador de o ficar a conhecer bem. Dir-se-ia que é um filme para sacar o fã que há em nós da alquimia subversiva.

Classificação: *** Bom