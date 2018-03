Pub

Rock in Rio apresentou a mais recente assoalhada da Cidade do Rock: uma arena de jogos. Mas a experiência começa já, com youtubers a lançarem desafios aos gammers portugueses

"Conquista o Rock in Rio". É este o mote dos desafios que, ao longo dos próximos quatro meses vão chegar aos gammers portugueses. Isso mesmo foi esta terça-feira anunciado por Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, e por Mário Pereira, administrador da Worten, parceira nesta iniciativa.

"Vamos dotar o Rock in Rio-Lisboa com os conteúdos e os desafios que temos online, desde setembro do ano passado, na plataforma wortengamering.pt, que conta com a inscrição de dezenas de milhares de gamers", explica Mário Pereira, administrador da Worten. "Uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo é a indústria de gaming. Das 700 mil pessoas que passaram pela Cidade do Rock no Rio de Janeiro, 350 mil frequentaram as arenas de gaming do recinto! Temos a certeza de que a parceria com a Worten, no Rock in Rio-Lisboa, vai tornar a experiência do público ainda mais completa e que o Rock in Rio vai trazer para a indústria de gaming em Portugal um público mais amplo", acentua Roberta Medina.

O Rock in Rio-Lisboa acontece nos dias 23, 24 de junho (sábado e domingo) e 29, 30 de junho (sexta-feira e sábado), no Parque da Bela Vista. Mas o Worten Game Ring começa já. "Conquista o Rock in Rio" é o desafio que a Worten lança aos portugueses e que, ao longo dos meses que antecedem o festival, vai ser composto por vários desafios que culminarão na arena de jogos da Cidade do Rock - Worten Game Ring Arena -, com capacidade para mais de 200 gamers, onde se irão realizar finais de torneios, demonstrações, atuações de youtubers e outras performances relacionadas com o gaming.

O Rock in Rio já anunciou outras novidades: as portas abrem mais cedo este ano (das 12.00 às 02.00) e o recinto terá novos palcos, como o Super Bock Digital Stage, onde se vão apresentar grandes fenómenos do entretenimento online, como D4rkFrame, Wuant, SirKazzio, Windoh, Môce dum Cabréste, Paulo Sousa, Inês Rochinha, entre outros.

Outra novidade é o Pop District, um espaço que celebra a cultura pop e os seus principais ícones. A EDP Rock Street será dedicada a África e o Time Out Market Rock in Rio terá 380 lugares sentados e 14 restaurantes, onde estarão representados alguns chefs portugueses - Alexandre Silva, Henrique Sá Pessoa, Marlene Vieira e Vítor Sobral são os nomes já confirmados.

Entre os cabeças de cartaz já anunciados estão Muse (dia 23), Bruno Mars (24), The Killers (29) e Katy Perry (dia 30).

Os passes diários custam 69 euros e os passes de fim de semana já são estão disponíveis para os dias 29 e 30. Custam 117 euros.

