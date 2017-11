Pub

O novo livro de J.K. Rowling, "Uma Vida Muito Boa - Os Benefícios do Fracasso e a Importância da Imaginação", com ilustrações de Joel Holland, é publicado em Portugal, em 06 de dezembro, anunciou hoje a Editorial Presença.

O livro contém o discurso proferido, em 2008, pela autora da saga Harry Potter, na cerimónia de formatura da Universidade de Harvard, em Cambridge, no Estado norte-americano de Massachusetts.

Segundo a editora portuguesa, neste discurso, J.K. Rowling propõe "orientações a todos os leitores que se encontrem num momento decisivo de viragem das suas vidas, colocando questões profundas e estimulantes: como aceitar o fracasso? Como podemos usar a nossa imaginação em benefício não só de nós próprios mas também dos outros?".

"Partindo das suas vivências enquanto jovem recém-formada, a mundialmente famosa escritora trata neste pequeno livro de algumas das questões mais importantes da vida com inteligência e força emocional, abordando temas como o fracasso, as adversidades, a imaginação e a inspiração".

A presidente da Universidade de Harvard, Drew Gilpin Faust, afirmou que "o percurso de J.K. Rowling constitui um poderoso exemplo", e que o seu discurso "constitui uma dádiva extraordinária para todos nós".

J.K. Rowling doará as receitas provenientes das vendas deste livro à Fundação Lumos, uma instituição de solidariedade à qual preside, que tem por objetivo apoiar o desenvolvimento das crianças e suas famílias.

A saga Harry Potter regista "vendas superiores a 450 milhões de exemplares" e está traduzida em 80 línguas, tendo dado origem a oito produções cinematográficas.

J.K. Rowling é também autora de três livros cujas receitas revertem a favor de instituições de solidariedade, "O Quidditch Através dos Tempos", "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" e "Os Contos de Beedle o Bardo", sendo também autora do argumento do filme inspirado na obra "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los", que se estreou no ano passado.

O seu primeiro romance para adultos, "Uma Morte Súbita", foi publicado em setembro de 2012 e adaptado à televisão pela BBC, em 2015.

Os seus romances policiais, publicados sob o pseudónimo Robert Galbraith, foram publicados "Quando o Cuco Chama" (2013), "O Bicho-da-Seda" (2016) e "A Carreira do Mal" (2015), todos adaptados para a televisão pela BBC.

Recentemente, a autora colaborou com Jack Thorne e John Tiffany na peça teatral "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", em cena no Palace Theatre, no West End, em Londres.

Entre outras distinções, J.K. Rowling recebeu a Ordem do Império Britânico, a Legião de Honra, atribuída pelo Estado francês, e o Prémio Hans Christian Andersen, pela fundação dinamarquesa com o nome do autor infanto-juvenil.

A edição portuguesa de "Uma Vida Muito Boa - Os Benefícios do Fracasso e a Importância da Imaginação" tem tradução de Ana Cardoso e João Cardoso.