"A Forma da Água" é o filme com mais nomeações, 13 no total

Num máximo possível de dez, são nove os títulos que estão nomeados para o Óscar de melhor filme de 2017. Um deles, "A Forma da Água", conseguiu nada mais nada menos que 13 nomeações; "The Post" é o menos citado, surgindo apenas em duas categorias. Para além da categoria principal, eis as outras nomeações dos nove candidatos (total entre parêntesis).

A FORMA DA ÁGUA (13)

Realizador - Guillermo del Toro

Actriz - Sally Hawkins

Actor secundário - Richard Jenkins

Actriz secundária - Octavia Spencer

Argumento original - Guillermo del Toro e Vanessa Taylor

Música - Alexandre Desplat

Montagem de som - Nathan Robitaille e Nelson Ferreira

Mistura de som - Christian Cook, Brad Zoern e Glen Gauthier

Cenografia - Paul Denham Austerberry, Shane Vieau e Jeff Melvin

Fotografia - Dan Laustsen

Guarda-roupa - Luis Sequeira

Montagem - Sidney Wolinski

É bem verdade que há casos em que a acumulação de nomeações não se traduz em grandes triunfos, mas o filme de Guillermo del Toro é um fenómeno de popularidade, dentro e fora da indústria. O próprio del Toro parece ser o vencedor antecipado na categoria de realização.



DUNKIRK (8)

Realizador - Christopher Nolan

Música - Hans Zimmer

Montagem de som - Richard King e Alex Gibson

Mistura de som - Mark Weingarten, Gregg Landaker e Gary A. Rizzo

Cenografia - Nathan Crowley e Gary Fettis

Fotografia - Hoyte van Hoytema

Montagem - Lee Smith

Os filmes de Batman tornaram o inglês Christopher Nolan um valor forte de Hollywood, sem lhe retirar uma importante independência criativa. Surge, por isso, como grande rival de Guillermo del Toro na categoria de realização. O seu filme é também um fortíssimo candidato nas categorias de som.



TRÊS CARTAZES À BEIRA DA ESTRADA (7)

Actriz - Frances McDormand

Actores secundários (2) - Woody Harrelson e Sam Rockwell

Argumento original - Martin McDonagh

Música - Carter Burwell

Montagem - Jon Gregory

Outro caso de popularidade, em grande parte enraizado nos intérpretes: Frances McDormand e Sam Rockwell são hiper-favoritos nas respectivas categorias. Martin McDonagh falha a nomeação na categoria de realização, mas surge na de argumento original (curiosamente, ganhou um Óscar, em 2006, de melhor curta de imagem real).

A HORA MAIS NEGRA (6)

Ator - Gary Oldman

Cenografia - Sarah Greenwood e Katie Spencer

Fotografia - Bruno Delbonnel

Caracterização - Kasuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick

Guarda-roupa - Jacqueline Durran

Consagrado pela maior parte das associações profissionais ou de críticos americanos, Gary Oldman parece "condenado" a ganhar o Óscar. Com Joe Wright fora da categoria de realização, o filme, graças à conceção do rosto de Churchill ("sobreposto" ao de Gary Oldman), parece ter sérias hipóteses na caracterização.

LINHA FANTASMA (6)

Realizador - Paul Thomas Anderson

Ator - Daniel Day-Lewis

Atriz secundária - Lesley Manville

Música - Jonny Greenwood

Guarda-roupa - Mark Bridges

Será que Daniel Day-Lewis, naquele que se anuncia como o seu derradeiro papel, consegue superar o favoritismo de Gary Oldman? É duvidoso. Apesar do seu imenso reconhecimento crítico, o filme corre mesmo o risco de não ganhar um único Óscar - em qualquer caso, é no guarda-roupa que a sua candidatura é mais forte.

LADY BIRD (5)

Realização - Greta Gerwig

Atriz - Saoirse Ronan

Atriz secundária - Laurie Metcalf

Argumento original - Greta Gerwig

Dupla proeza para Greta Gerwig: é a única mulher nomeada na categoria de realização (a quinta em toda a história dos Óscares), surgindo também na categoria de argumento original. Apesar do sucesso de estima do filme, pode bem ser um dos que ficará sem qualquer prémio.

CHAMA-ME PELO TEU NOME (4)

Ator - Timothée Chalamet

Argumento adaptado - James Ivory

Canção ("Mystery of Love") - Sufjan Stevens

O destaque vai para a proeza de Timothée Chalamet que entra na lista dos mais jovens nomeados de sempre na categoria de melhor ator (22 anos). O veterano James Ivory é um sério candidato no argumento adaptado e a canção de Sufjan Stevens parece ser a única capaz de contrariar o favoritismo de Remember Me, do filme de animação Coco.

FOGE (4)

Realização - Jordan Peele

Actor - Daniel Kaluuya

Argumento original - Jordan Peele

Para além de ter o seu filme entre os nomeados para o Óscar máximo (coisa rara numa produção que se inscreve nos cânones do cinema de terror), Jordan Peele consegue a proeza de ser candidato nas categorias de realização e argumento original - e não há dúvida que nesta última se apresenta como o mais forte candidato.

THE POST (2)

Atriz - Meryl Streep

Meryl Streep reforça a sua condição de recordista de nomeações nas categorias de interpretação - é candidata pela 21ª vez. Numa conjuntura em que tanto se discute a questão da verdade em política, é no mínimo bizarro que o filme seja esquecido nas categorias de realização e argumento. Enfim, Steven Spielberg está habituado...



Outras nomeações a ter em conta

Entre os títulos que não concorrem para melhor filme do ano, há outras nomeações que merecem destaque:

ROMAN J. ISRAEL, ESQ. (1)

Embora presente numa única categoria, trata-se de um filme com uma nomeação importante na categoria de melhor ator: Denzel Washington, no papel de um advogado a contas com graves problemas legais e morais.

EU, TONYA (3)

Aos 27 anos, Margot Robbie estreia-se nas nomeações, na categoria de melhor atriz; o filme valeu ainda uma nomeação a Allison Janney, como atriz secundária (é a grande favorita), e outra para melhor montagem.

BLADE RUNNER 2049 (5)

Com um número significativo de nomeações, a saga futurista dirigida por Denis Villeneuve surge apenas nas categorias técnicas: montagem de som, mistura de som, cenografia, fotografia e efeitos visuais.

MUDBOUND - AS LAMAS DO MISSISSIPI (4)

É um dos títulos que "corre por fora", com algumas importantes nomeações, nomeadamente nas categorias de actriz secundária (Mary J. Blige) e argumento adaptado. Surge ainda entre os candidatos a canção e fotografia.

STAR WARS: OS ÚLTIMOS JEDI (4)

O filme mais rentável do ano trouxe uma nova nomeação, na música, para John Williams. Destaca-se também nos domínios técnicos - está nomeado nas categorias de montagem de som, mistura de som e efeitos visuais.