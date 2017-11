Novos episódios de "The Walking Dead" em fevereiro

Pub

Fox revelou ontem as apostas dos oito canais do grupo para o novo ano. No total, são 49 novas séries e o regresso de "American Crime Story", "The X-Files", "Segurança Nacional" e "The Walking Dead", entre muitas outras.

American Crime Story: O Assassinato de Versace é uma das apostas da Fox Networks Group (FNG) para o próximo ano, na Foxlife, um dos oito canais do grupo em Portugal. Depois de uma primeira temporada focada no caso O. J. Simpson, a 25 de janeiro chega a segunda temporada que conta a história do assassinato do estilista Gianni Versace, com base no livro de Maureen Orth. Com Penélope Cruz no papel de Donatella Versace, Édgar Ramírez como Gianni Versace e Ricky Martin como Antonio d'Amico, o parceiro de Versace.

Logo a 4 de janeiro, estreia a segunda parte da segunda temporada de This is Us, o drama televisivo que na sua temporada de estreia foi nomeada tanto para os Globos de Ouro como para os Emmy. Ainda na Foxlife, a primeira novidade vai para o ar já a 26 de dezembro, com o início da segunda temporada de Bull, depois de ter estreado no canal Fox.

The Resident, série que acompanha o jovem médico idealista Devon Pravesh (Manish Dayal), é uma das novas histórias (a 24 de janeiro estreia), tal como 9-1-1, protagonizada por Angela Basset (American Horror Story), Peter Krause (Parenthood) e Connie Briton (American Horror Story). Esta nova produção de Ryan Murphy "explora as experiências de alta tensão da polícia, dos paramédicos e dos bombeiros que, diariamente, são atirados às situações mais assustadoras e chocantes", refere nota informativa da Fox. A terceira temporada de Code Black e a segunda de Jamestown estão garantidas, mas ainda sem data.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Penélope Cruz no papel de Donatella Versace | © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation and FX Productions, LLC.

No canal Fox, o prato forte são as estreias de novas temporadas de séries que já conquistaram fãs em Portugal, como The Walking Dead (em fevereiro), Hawai Força Especial (a 28 de dezembro), O Exorcista (a 18 de dezembro) e MacGyver (a 19 de dezembro), todas no Top10 das séries mais vistas em Portugal, segundo a Fox. Ainda em dezembro, a 28, começa a nona temporada de Investigação Criminal: Los Angeles, na qual participa a atriz portuguesa Daniela Ruah como agente Kensi Blye, bem como a quarta temporada de Scorpion, a 19 de dezembro. Em janeiro, dia 5, os agentes Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) regressam para a 11.ª temporada de The X-Files, que marca os 25 anos desta série de culto, com a dupla a continuar à procura de William, o filho de ambos. Em jeito de antecipação, será possível rever toda a 10.ª temporada na madrugada do dia 31 de dezembro.

Haverá novas caras no elenco da série | © 2017 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Já assegurado mas ainda sem data marcada, está o regresso de Segurança Nacional (sétima temporada), Legion (segunda temporada) e Agentes of S.H.I.E.L.D. (temporada 4). Uma estreia absoluta será Deep State, também ainda sem data, que se centra na em Max Easton (Mark Strong), um ex-espião trazido de volta para vingar a morte do seu filho.

No Fox Comedy, destaque para a comédia que estreia a 11 de dezembro, Brooklyn Nine-Nine, sobre homens e mulheres que usam distintivo – e que cantam no karaoke, que bebem cerveja e que também têm vidas pessoais – e que protegem as pessoas de Brooklyn e, claro, para a nona temporada de Uma Família Muito Moderna em pré-estreia numa maratona de 10 episódios no primeiro dia do ano, sendo que a sua estreia oficial será no segundo trimestre do ano.

"Broklyn Nine-Nine" estreia a 11 de dezembro | © 2013 NBC Studios LLC. All Rights Reserved.

No Fox Crime chegam novas temporadas de Blue Bloods (a 5 de janeiro), de Testemunha Silenciosa (a 1 de janeiro), Shetland, Endeavour e Midsomer Murders, estes últimos ainda ainda sem data anunciada.

Ao National Geographic, em janeiro, chega A Nossa História com Morgan Freeman, uma série em que o popular ator mostra as origens das diferentes culturas do mundo, provando que é mais o que nos une do que o que nos separa. Em março, estreia One Strange Rock que nos mostrará o planeta Terra pela perspetiva de Darren Aronovsky, o realizador por detrás de títulos como Black Swan e Mother. E na Primavera, chega a nova temporada de Genius que desta vez se debruça sobre a vida de Pablo Picasso e é protagonizada por Antonio Banderas.

Morgan Freeman regressa com "A Nossa História" | Direitos reservados

Para Luís Fernambuco, diretor diretor de programação dos canais Fox em Portugal, “numa altura em que cada vez se produzem mais séries, saber quais as que se adaptam à nossa audiência, se encaixam nos valores das nossas marcas e produzirão melhores resultados é um desafio permanente”. “Na última temporada alcançámos as melhores audiências de sempre [12,8% de share, segundo dados GfK], o que demonstra que as escolhas que fizemos e a forma como programamos e promovemos os nossos conteúdos, têm ido ao encontro das expectativas da nossa audiência. Elevámos muito a fasquia, mas estou convicto de que este ano iremos ainda mais longe”.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.