Noite de hip hop esgotada na tenda do Caparica Primavera Surf Fest

Pub

Cumpridas as etapas do campeonato europeu de bodyboard e campeonato nacional deste sábado, as atenções centraram-se no cartaz com Orelha Negra à cabeça.

No primeiro fim-de-semana de Primavera, a noite regressou invernosa à praia do Paraíso. Na tenda dos concertos do festival de música e surf, na quarta edição, a terceira e última noite da primeira ronda de espetáculos, rendeu-se numa vénia ao hip hop com nomes fortes do panorama atual. Acabadas as etapas do campeonato europeu de bodyboard e campeonato nacional deste sábado, as atenções centraram-se no cartaz com Orelha Negra à cabeça, GROGnation, Valete e e DJ set à mercê de Davide Pinheiro e Shaka Lion com bilheteira esgotada e muita gente a rumar à Caparica.

Os GROGnation foram os primeiros a romper em palco, para uma audiência forte, a ecoar as rimas e beats da banda de Mem Martins que encontrou em Sam The Kid o aliado forte para lançar o primeiro EP e que tem estado sob a mira de artistas já firmados que lhes reconhecem talento e valor no meio. "Façam barulho!", apelou a banda da linha de Sintra que uniu a dança à batida entre os muitos que iam engrossando o recinto. António Silva (Factor ou Nasty Factor), Rui Pereira (Papillon), Tiago Gomes (Prizko), Harold Tembe (Tem-P) e André Gomes (Neck) em uníssono na partilha da união que faz a força da nova geração do hip-hop urbano. "Se é para ir, vamos todos", declarou o coletivo da nova escola de rap, antes de abandonarem o palco devido a uma avaria técnica de som que levou a organização a pedir desculpas antes de passar o microfone a Papillon que entoou sem paragens "Chama-me nomes" e "Amar para Esquecer", entre outras rimas, para mais meia hora de concerto. Depois da selfie com o público, a despedida foi especial ao som de "Bella Ciao", tema da famosa série Casa de Papel, talvez num assalto bem pensado de agradecimento aos que resistiram a vê-los tocar.