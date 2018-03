Pub

Os cerca de 1500 convidados terão direito a várias iguarias e, também, um vinho bastante especial

Wolfgang Puck, cozinheiro australiano de 68 anos, prepara pelo 24.º ano o banquete servido após a cerimónia dos Óscares, neste caso na 90.ª edição dos prémios. Os cerca de 1500 convidados terão direito a muito, até a ouro comestível.

O anual Governor's Ball, que acontece depois das cerimónias dos Óscares e vai receber os vencedores e outras celebridades presentes, vai servir aos seus convidados mais de 50 pratos, com pequenas entradas como cenoura com trufa negra, e até parfaits de cavair com ouro de 24 quilates.

O cozinheiro australiano, além de, entre outros pratos, as 800 patas de caranguejo e os 130 quilos carne de boi Wagyu, ou chamado bife de Kobe, existirão também pratos vegetarianos e sem glúten, de acordo com o Folha de São Paulo.

Para beber existirão cerca de 1400 garrafas de champanhe e serão servidas quase 11 mil taças de vinho do realizador Francis Ford Coppola. A equipa para preparar o banquete deverá ser composta por mais de mil pessoas.

"Estamos muito animados e eu acho que é sempre algo muito especial para nós. Enquanto os Óscares não tiverem cansados de mim, eu não estou cansado dos Óscares", afirmou Wolfgang Puck.