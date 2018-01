Pub

Cantor abandona os palcos mas espera continuar a gravar álbuns nos próximos anos

O cantor Neil Diamond cancelou a digressão prevista para março na Austrália e Nova Zelândia por conselho médico, depois de ter recebido o diagnóstico de doença de Parkinson.

A meio da tournée que assinala os 50 anos de carreira, Diamond informou em comunicado que é com "grande relutância e desilusão" que abandona os palcos.

O cantor, que faz na quarta-feira 77 anos, espera conseguir continuar a gravar álbuns de estúdio nos próximos. "Planeio continuar ativo na escrita, gravações e outros projetos ainda por muito tempo. O meu agradecimento vai para as minhas leais e dedicadas audiências por todo o mundo", refere o comunicado. "Terão sempre o reconhecimento da minha parte pelo vosso apoio e encorajamento".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Neil Diamond, que se celebrizou com temas como Sweet Caroline ou Love On The Rocks, vendeu até ao dia de hoje mais de 130 milhões de álbuns em todo o mundo. O diagnóstico com doença de Parkinson, assinala no website, "tornou difícil viajar e atuar em grande escala".

Nas redes sociais, fãs e outros cantores reagiram à notícia lamentando a reforma antecipada de Diamond. "Estou a torcer por ti Neil! Continua a lutar", escreveu Barry Manilow. Nancy Sinatra também pediu ao cantor que continue a lutar. "Ainda tens um longo caminho pela frente", acrescentou no Twitter.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.