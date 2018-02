Pub

O clube de fãs portugueses da Eurovisão tem apenas 200 sócios, mas são muito mais os que acompanham o festival. Conhecem todas as canções e assistem ao vivo.

Quando era pequeno, João Paulo Ferreira não perdia a transmissão de um único festival da Eurovisão. Tinha sempre o gravador a postos, pedia à família para ficar em silêncio e gravava todas as músicas, uma a uma. Mesmo sem princípio nem fim e com o som duvidoso, aquelas cassetes eram muito ouvidas. E quando surgiu o vídeo passou a gravar todo o festival: "As cassetes acabavam por ficar estragadas de tanto as ver e andar com a fita para trás e para a frente", lembra João Paulo, 38 anos, técnico de recursos humanos em Oeiras e sócio da OGAE Portugal, o clube oficial de fãs do festival da canção.

Criado em 1997 como um dos braços da OGAE Internacional, este clube tem neste momento cerca de 200 fãs - "Fruto da vitória de Salvador Sobral, quase que duplicámos o numero em relação ao ano anterior", admite José Carlos Garcia, presidente da OGAE Portugal.

A verdade é que há muito mais fãs do Festival da Canção e do Festival da Eurovisão. "Temos plena consciência disso. E por isso as nossas atividades são sempre abertas ao público em geral", explica o dirigente, embora lamente que não haja mais sócios: "Percebo que as pessoas não queiram ser sócias, mas é uma pena porque se o número de sócios fosse mais próximo do número real de fãs teríamos mais peso, seria mais fácil estabelecer parcerias não só com a RTP como com outras entidades."

Entre as vantagens, além das várias atividades e de poder conhecer os artistas, os sócios da OGAE têm acesso a bilhetes especiais. E olhem que isso não é coisa pouca. É que, apesar dos preços elevados, todos os anos, os bilhetes para a Eurovisão esgotam poucas horas depois de serem colocados à venda. Se não fossem os packs de fãs nem João Paulo nem José Carlos teriam tido oportunidade de, nos últimos sete anos, assistir ao vivo à Eurovisão.

"Se já gostava muito antes, depois de ver aquela dinâmica toda é impossível não ser ainda mais fã", conta João Paulo. "Isto é muito mais do que um evento televisivo, é um evento cultural e social. Fazemos muitas amizades." É também uma oportunidade para viajar e fazer umas férias diferentes. José Carlos Garcia, 41 anos, professor de matemática de Lisboa, sublinha o espírito da Eurovisão: "Estamos unidos na desigualdade. É competição sem rivalidade, não estamos a dizer que o meu país é melhor que o teu. Há espírito de convívio."

A prová-lo, recorda como foram à Eurovisão mesmo nos anos em que Portugal não esteve presente: "É claro que é melhor se formos torcer pelo nosso país, mas é bom de qualquer maneira." Todos os anos, os fãs têm músicas preferidas e é normal que não seja a portuguesa - e juntam-se, antes do festival, para fazer a sua própria votação. Aliás, os verdadeiros fãs são fáceis de identificar porque são aqueles que sabem sempre quem ganhou o festival em cada ano, em que cidade se realizou, sabem as histórias em volta de cada concorrente. Os verdadeiros fãs são aqueles que, quando não conseguem assistir ao vivo aos eventos, se juntam em casa uns dos outros para ver as transmissões. E que correm para o telefone para votar na sua canção preferida.

E que fazem isto agora mas já faziam antes, mesmo naqueles anos em que toda a gente dizia que o festival da canção não interessava para nada. "Sempre fui fã, mas um fã muito solitário", recorda João Paulo Ferreira. "Cheguei a comprar cassetes do festival mas não me atrevia a levá-las para o secundário. Era muito mal visto." Rita Pereira, de 23 anos, que está neste momento a fazer uma investigação sobre a Eurovisão no âmbito do seu mestrado em Ciências da Comunicação, também conta que há dois anos, quando falava da Eurovisão, os colegas torciam o nariz e diziam que "ninguém queria saber disso". Muita coisa mudou neste último ano. "Do ponto de vista da opinião pública, houve uma grande mudança. Toda a gente sabia quem era o Salvador e conhecia a música. Quando soubemos que a canção do Salvador tinha passado nos festejos do Benfica no Marquês de Pombal percebemos que isto estava de facto a ser vivido por todas as pessoas, mesmo as que não eram fãs da Eurovisão, e isso é muito importante", diz José Garcia.

Chegada de Salvador Sobral a Lisboa após vencer a Eurovisão | Orlando Almeida/ Arquivo Global Imagens

Graças à vitória de Salvador Sobral, os fãs têm este ano a Eurovisão à porta de casa. Muitos já têm os quartos de casa reservados para os amigos que vêm de outros países - a OGAE Internacional tem cerca de 10 mil sócios e estima-se que 4 a 5 mil venham a Lisboa. Estão a planear uma série de atividades para esses dias. "Para nós é uma responsabilidade, já não somos meros espectadores, somos anfitriões. Todos temos as nossas profissões e isso obriga-nos a uma grande ginástica. Na semana da Eurovisão estamos quase todos de férias", diz Bruno Penim, de 46 anos, empresários de Cascais. "Mas vai valer a pena."

