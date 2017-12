Pub

O músico inglês Benjamin Clementine fará três atuações em março em Viana do Castelo, Figueira da Foz e Lisboa, para apresentar o álbum I tell a fly, foi hoje anunciado.

Benjamin Clementine esteve este verão no festival de Paredes de Coura, onde antecipou - acompanhado de um coro e num registo mais teatral - alguns dos temas daquele álbum, que na altura não tinha ainda sido ainda editado.

A nova digressão, intitulada The Wandering tour, contará com atuações a 26 de março no Centro Cultural de Viana do Castelo, no dia 27 no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e no dia 29 no Campo Pequeno, em Lisboa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

I tell a fly, segundo álbum de Benjamin Clementine, é apresentado pelo músico como uma continuação de At least for now, o premiado registo de 2015 que lhe deu reconhecimento público, valeu-lhe o Mercury Prize e que, no caso de Portugal, lhe garantiu uma legião de fãs que tem esgotado concertos. Estreou-se no país no festival Super Bock Super Rock 2015.

Na página oficial, Benjamin Clementine garante que não é "político nem profeta", apenas um artista que interpreta o seu tempo, em canções como Phantom of Aleppoville e By the ports of europe, incluídas em I tell a fly.