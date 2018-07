Morreu realizador de cinema italiano Vittorio Taviani

Depois do Mundial, Paredes de Coura. Quem são as Pussy Riot?

Com um número de membros que sempre foi uma variável, as Pussy Riot protagonizaram uma invasão de campo no França-Croácia, na final do Mundial, em Moscovo. A 17 de agosto são esperadas em Paredes de Coura. É contra Vladimir Putin que protestam mas um dos seus temas musicais tem o nome do slogan de campanha de Donald Trump: Make America Great Again.