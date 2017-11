Pub

O jovem publicou um vídeo no YouTube horas antes de morrer a dizer que tinha tomado medicamentos e outras substâncias, mas que estava bem

O rapper norte-americano Lil Peep morreu, aos 21 anos. O jovem publicou um vídeo no YouTube horas antes de morrer a dizer que tinha tomado medicamentos e outras substâncias, mas que estava bem. O manager confirmou ao jornal Guardian que o artista foi levado para o hospital e acabou por morrer na sequência de uma overdose.

Gustav Åhr, de Long Beach, Nova Iorque, ficou conhecido graças ao seu canal do YouTube e à sua música em que abordava de forma cândida o abuso de drogas e os seus problemas com a depressão.

Lançou o primeiro álbum em agosto: em Come Over When You're Sober, Pt. 1, Lil Peep mistura emo e punk no seu hip hop.

Lil Peep tinha um concerto de apresentação do novo álbum marcado para esta quinta-feira em Santa Ana, na Califórnia.