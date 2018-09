Morreu o poeta Albano Dias Martins

O poeta e tradutor Albano Dias Martins nasceu em 1930 na aldeia do Telhado (Fundão). Era licenciado em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi professor no ensino secundário e, mais tarde, na Universidade Fernando Pessoa, no Porto.

Albano Martins morreu nesta quarta-feira, no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, onde se encontrava internado, de acordo com fonte da Universidade Fernando Pessoa, que refere que o funeral do poeta está marcado para quinta-feira, às 16.00, saindo de Mafamude, Vila Nova de Gaia, onde o escritor residia. Não haverá velório, nem existirão cerimónias fúnebres.

Docente nesta universidade, Albano Martins nasceu em 1930, na aldeia do Telhado, concelho do Fundão, e a sua obra está publicada em cerca de duas dezenas de livros de poesia e em diversas antologias e obras coletiva.

Licenciado em Filologia Clássica pela Universidade de Lisboa, Albano Martins é autor de obras como O Oiro do Dia (1979), Os remos escaldantes (1983), Uma colina para os lábios (1993) e Escrito a vermelho (1999).

Em 1986, foi distinguido pela Sociedade Brasileira de Língua e Literatura, do Rio de Janeiro, com a medalha Oskar Nobiling de mérito cultural durante o XVIII Congresso Brasileiro de Língua e Literatura.

O primeiro livro, Secura Verde, data de 1950, o segundo, Coração de Bússola, de 1967, passando então a publicar regularmente.

"Tive de trabalhar muito para ser professor", disse o poeta, em março de 2009, quando foi homenageado na 1.ª Tertúlia de Poesia Primavera, em Vila Nova de Gaia. Por isso há um interregno na obra, nos anos de 1950/60. A universidade não preparava ninguém para lecionar naquela altura, afirmou.

Nessa sessão de homenagem pelos seus 80 anos, transcrita no blogue da Biblioteca Municipal de Gaia, Albano Martins disse que não gostava de falar em carreira literária.

"Os poetas não têm carreira literária", assegurou. "Escrevem porque a escrita é uma necessidade, porque é imperioso escrever".

Albano Martins envolvido com o grupo da revista Árvore e foi colaborador da Colóquio-Letras e da Nova Renascença. Em 1998 recebeu o Grande Prémio de Tradução Literária, pela tradução de Canto Geral, de Pablo Neruda (Campo das Letras, 1998) e em 2012 o Grande Prémio de Tradução Literária da Associação Portuguesa de Tradutores / Sociedade Portuguesa de Autores pela tradução da Antologia da Poesia Grega Clássica (edições Afrontamento). Como tradutor, assinou ainda obras como Poemas do Desterro, de Ovídio, Cântico dos Cânticos de Salomão (Árvore), ou os Cantos de Leopardi (Editorial Vega).

"Há na tua poesia o aroma de um fruto/ O sabor de uma cor fresca/ Impelida pelo vento no mar/ A tua linguagem é natural/ Límpida e delicada/ Contornando as coisas e os seres", terá escrito sobre a sua poesia o amigo e também poeta António Ramos Rosa (1924-2013).

