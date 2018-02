Pub

Filho do escritor José Gomes Ferreira, morreu em Lisboa aos 86 anos. Ganhou o Prémio Valmor de arquitetura em 2002 com o edifício do ISCTE, em Lisboa

O arquiteto é o autor de obras como a escola secundária de Benfica (que recebeu o nome do seu pai, José Gomes Ferreira), a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa ou o ISCTE, também na Cidade Universitária, em Lisboa, que lhe valeu o Prémio Valmor. A Casa da Cultura de Beja é considerada uma das suas obras mais emblemáticas. A Biblioteca de Marvila, em Lisboa, inaugurada em 2016, é a sua obra mais recente.

O edifício do ISCTE | Leonardo Negrão/Global Imagens

A notícia da morte do arquiteto, aos 86 anos, foi avançada pelo Público. Raúl Hestnes Ferreira nasceu em 1931 em Lisboa e estudou nas Belas Artes do Porto e Lisboa. Colaborou com o arquiteto Cassiano Branco e com Louis Kahn (em Filadélfia).

Com atelier na Graça, em Lisboa, professor no Departamento de Arquitetura da ESBAL (a mesma instituição onde se diplomou em 1961), no curso de arquitetura da Cooperativa Árvore (Porto), na Universidade de Coimbra e no ISCTE.

Em 1982 recebeu o Prémio Nacional de Arquitetura e Urbanismo e em 2011 a Medalha de Mérito da Universidade de Lisboa. É desde 2007 Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra.

A Biblioteca de Marvila, projeto de 2016 | Paulo Spranger/Global Imagens

Em 2016 inaugurou a Biblioteca de Marvila, em Lisboa, um projeto com a assinatura de Hestnes Ferreira. Desenvolve-se em torno de um lagar de azeite que existia na Quinta das Fontes e que o arquiteto manteve para preservar a memória. A biblioteca, incluída na rede de bibliotecas municipais, inclui uma sala dedicada ao seu pai, o escritor José Gomes Ferreira, onde estão alguns objetos pessoais. A chamada Casa da Escrita era um projeto seu, já com duas décadas, que foi adaptado de forma a responder às atuais valências.

Raul Hestnes Ferreira foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, nos Estados Unidos, na Universidade de Yale e na Universidade de Pensilvânia, depois de ter passado pela escola de Helsínquia, na Finlândia.Recebeu o Prémio Nacional de Arquitectura e Urbanismo, da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte, o Prémio Nacional de Arquitetura da antiga associação de arquitetos (anterior à Ordem) e Prémio Valmor.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.