Músico tinha 64 anos e sofria de demência

O guitarrista e fundador dos AC/DC morreu hoje, anunciou hoje a banda. Malcolm Young tinha 64 anos e sofria de demência há vários anos.

O músico morreu em casa rodeado pela família, segundo indica o comunicado dos AC/DC, que realça o quanto Malcolm Young inspirou toda a gente.

"Com uma enorme dedicação e empenho, ela era a força motriz por trás da banda", diz o irmão Angus num outro comunicado, igualmente publicado no Facebook da banda. "Como guitarrista, compositor e visionário, ele era um perfeccionista e um homem único", acrescenta.

"Como seu irmão é difícil expressar em palavras o que ele significou para mim durante a minha vida, o laço que tínhamos era único e muito especial. Ele deixa para trás um enorme legado que vai viver para sempre", escreve ainda. "Malcolm, bom trabalho", remata Angus.

A banda indica que a família pede "respeito pela privacidade neste momento de dor e luto" e que o envio de mensagens de condolências seja feito através de um site que entrará em funcionamento na próxima semana. Pede ainda que em vez de flores sejam feitas doações ao Exército de Salvação.

A morte de Malcolm Young acontece poucas semanas depois da morte do irmão George, considerado o mentor do grupo, com 70 anos.