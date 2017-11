Pub

O músico esteve nos Faith no More entre 1984 e 1988. No ano passado juntou-se ao grupo para dois concertos.

O músico norte-americano Chuck Mosley, que foi vocalista dos Faith No More nos anos 80, morreu no passado dia 9 com 57 anos.

Mosley foi vocalista dos Faith No More entre 1984 e 1988 e gravou dois álbuns com a banda, We Care a Lote, em 1985, e depois Introduce Yourself, em 1987. Durante esse período, escreve a Rolling Stone, "o seu comportamento era imprevisível", causando imensa turbulência na banda. O incidente mais grave foi quando adormeceu em palco na festa de lançamento de Introduce Yourself.

No ano seguinte, o músico acabou por ser despedido, sendo substituído por Mike Patton que é ainda hoje o vocalista do grupo. Depois disso, Mosley participou noutros projetos de punk-rock, como os Bad Brains e os Cement, e tentou uma carreira a solo (lançou em 2009 o disco Will Rap Over Hard Rock For Food) mas nunca repetiu o sucesso alcançado nos anos 80. Em 2016, juntou-se aos Faith No More para a reedição de We Care a Lot e dois concertos na Califórnia.

Num comunicado oficial, citado pela imprensa norte-americana, a família de Chuck Mosley afirma que "após um longo período sóbrio", o músico acabaria por morrer devido "à doença da dependência". "Estamos a revelar o motivo da sua morte na esperança de que possa servir de avisou ajuda para quem luta por se manter sóbrio."

Na sua página oficial de Facebook, os Faith No More lamentam a morte do músico: "É com o coração muito, muito pesado que assinalamos a morte do nosso amigo e colega de banda. Ele era uma força imparável e com a sua energia ajudou-nos a encontrar um caminho de singularidade e originalidade que não teríamos conseguido sem ele. Quão afortunados somos por termos tido a possibilidade de atuar com ele no ano passado."

Os músicos recordam ainda "o seu entusiasmo, o sentido de humor, o seu estilo e a sua coragem". "Nós éramos uma família, uma família estranha e disfuncional, e ficaremos eternamente gratos pelo tempo que partilhámos com o Chuck".

