O britânico também entrou no filme de ficção histórica The Elephant Man e na série televisiva de drama policial Cribb

O ator Alfie Curtis, conhecido pelo seu papel como o alienígena Dr. Evazan no Star Wars: Episódio IV - uma nova esperança, morreu aos 87 anos.

No filme, Dr. Evazan ameaça Luke Skywalker, protagonizado por Mark Hamill, que homenageou o ator no Twitter: "Alfie Curtis tornou a cena Mos Eisley Cantina do Star Wars ainda mais inesquecível. Assustador dentro de cena e divertido, bondoso e um verdadeiro cavalheiro por detrás das câmaras. Obrigado, Alf. Vamos sentir a tua falta."

A notícia foi avançada pela ComicBook.