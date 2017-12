Pub

A atriz Heather Menzies-Urich, que entrou no filme musical de 1965, tinha 68 anos e morreu na véspera de natal.

Heather Menzies-Urich, que interpretou o papel de Louisa Von Trapp em Música no Coração, morreu ontem, aos 68 anos.

Heather Menzies-Urich tinha sido diagnosticada com cancro no cérebro há quatro semanas e acabou por falecer na véspera de natal. "Ela era atriz e bailarina e adorava viver a vida ao máximo", afirmou o seu filho Ron, citado pela Variety.

Nascida em Toronto, no Canadá, tinha 15 anos quando o filme Música no Coração, de Robert Wise, estreou em 1965. Interpretava o papel de Louisa, a terceira filha mais velha da família Von Trapp. O filme acabou por ganhar cinco Óscares, incluindo o de Melhor Filme, e tornou-se um clássico.

Ted Chapin e Rodgers & Hammerstein, produtores de Música no Coração, emitiram um comunicado em que dizem: "Heather era parte 'da família'. Não há outra maneira de descrever os membros do elenco de Música no Coração. E, das 'crianças'. Heather era o elemento mais alegre e positivo, sempre à espera da próxima reunião".

Outra das atriz do filme, Kym Karath, que interpretava Gretl, reagiu à morte da amiga no Twitter:

Mas a carreira de Heather não correu da melhor maneira. Aos 23 anos posou nua para a Playboy e em 1975 casou com o ator e produtor de cinema Robert Urich. Entre os filmes e séries em que participou contam-se Hawaii (1966), de George Roy Hill, e Bonanza (1970).