Atriz 'fétiche' de Claude Chabrol, ex-mulher do realizador francês, premiada por "O charme discreto da burguesia", de Buñuel, morreu hoje, aos 85 anos, informou o seu filho e também ator Thomas Chabrol.

A carreira da atriz ficou marcada por papéis importantes na década de 1970, com filmes como O carniceiro e Núpcias vermelhas, de Claude Chabrol, e O charme discreto da burguesia, de Luis Buñuel, vencedor do Óscar para melhor filme estrangeiro em 1973.

Nos anos 1980, a atriz regressou, de forma efémera, ao cinema, em A festa de Babette, do dinamarquês Gabriel Axzel, que também arrecadou o Óscar para melhor filme estrangeiro em 1988.

Nascida a 08 de novembro de 1932, em Versailles, Stéphane Audran foi casada com Claude Chabrol, entre 1964 e 1980, que a dirigiu em 24 filmes, e com Jean-Louis Trintignant, entre 1954 e 1956.

Dois prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA), pelo desempenho em O charme discreto da burguesia e Juste avant la nuit, constam do currículo da atriz, que esteve também nomeada para o mesmo prémio em 1973 e 1989, pelo desempenho em O carniceiro e A festa de Babette, respetivamente.

A sua personagem em Violette Nozière, também de Claude Chabrol, valeu-lhe o César para melhor atriz em 1979.

Nos anos de 1980, fez ainda parte do elenco de O sargento da Força 1, de Samuel Fuller.

O grito do mocho, As boas mulheres, O tigre ataca, As rivais, A mulher infiel, Remorso, Sem destino aparente, O adolescente, Os banqueiros, Morte de um canalha, A gaiola das malucas (I, II e III), Entre o amor e o medo e Correspondência violada constam da fotografia da atriz que participou também em séries filmadas, entre as quais Reviver o passado em Brideshead, e em filmes para televisão.

Anne Fointaine, Jean-Marie Poiré, Bertrand Tavernier, François Villiers, Gabriel Aghion foram outros realizadores que a dirigiram.

"Stéphane foi incrível a interpretar mulheres livres e independentes como ela era na vida. Dirigi-a em As Estações do Prazer, com Sylvie Joly. Muitos realizadores se apaixonaram por ela e depois casou-se com Claude Chabrol, que a tornou na sua atriz favorita. Ela era muito amada", disse o realizador Jean-Pierre Mocky, à agência France Presse.

Em finais de 2017, foi retomada a pós-produção do filme inacabado de Orson Welles - "The other side of the wind" -, no qual a atriz tem um pequeno papel.