Foi com as canções folclóricas Kumgangsantaryong e Baetnorae, ambas a falar da Montanha Kumkang que fica na Coreia do Norte, que um grupo cultural da cidade sul-coreana de Ulsan se despediu do público português que hoje à noite marcou presença no Auditório Cardeal Medeiros, na Universidade Católica de Lisboa. Um segundo final foi depois, como surpresa, oferecido pelo diretor de encenação, com um solo de saxofone.

Oficialmente denominado Associação de Arte de Ulsan, o grupo está em digressão pela Europa e em Portugal apresentou danças tradicionais, como a Taepyongmu, que formula desejos de paz, um tema muito importante na Península Coreana, dividida desde o final da Segunda Guerra Mundial e sempre em estado de alerta, apesar do recente diálogo iniciado entre os líderes de Seul e Pyongyang. Como prova de que a Coreia do Sul de hoje é uma sociedade bastante aberta ao mundo, dois cantores de ópera de Ulsan interpretaram também temas ocidentais, como uma ária de La Traviata de Verdi.

Foram 20 os artistas vindos de Ulsan, cidade de 1,1 milhões de habitantes no sudeste da Coreia do Sul que é sede da Hyundai e conta com o maior estaleiro naval do mundo e a terceira maior refinaria, o que faz dela uma das mais prósperas do país que é a 11.ª economia do planeta e o 5.º maior exportador. Anfitrião do grupo, juntamente com a Católica, o embaixador sul-coreano Park Chul-min deu a conhecer à assistência que o espetáculo tinha um significado muito especial para si por Ulsan ser a sua cidade natal.