Aqui ficam algumas sugestões para preencher a agenda cultural dos miúdos de todas as idades.

Filmes

Vamos ter que esperar até dezembro para ver um dos filmes mais aguardados do ano: Mary Poppins Returns. Sequela do clássico Mary Poppins, de 1964, com a inesquecível Julie Andrews, o novo filme é uma produção da Disney e será um igualmente um musical realizado por Rob Marshall e será protagonizado por Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda. Outros nomes no elenco são Angela Lansbury, Meryl Streep, Julie Waters e Colin Firth. As crianças cresceram e Mary Poppins envelheceu mas ainda têm muitos bons conselhos para dar.

Este será também o ano de Peter Rabbit, o filme de Will Gluck a partir das histórias de Beatrix Potter. Com animação e imagens geradas por computador, o filme destina-se aos espectadores mais pequenos e estreia nos EUA já em fevereiro.

Em março, o Festival de Berlim estreia Isle of Dogs, o muito aguardado filme de Wes Anderson em stop-motion.

No capítulo das sequelas, assinale-se Sherlock Gnomes (em março) e Grinch (lá para novembro). Antes disso, em junho chegam The Incredibles 2: Os Super-Heróis, produção da Pixar de autoria de Brad Bird, que já tinha sido o responsável pelo primeiro filme em 2004. E isto é importante porque este filme vai pegar na história exatamente onde tinha sido deixada, com a família de super-heróis de fatos vermelhos e máscaras pretas finalmente reconhecida pela sua coragem.

Seis anos depois do primeiro filme, a animação da Sony Hotel Transilvânia 3 tem estreia marcada para julho, desta vez para acompanharmos a viagem de férias do Conde Drácula, da sua família e do resto dos amigos a bordo de um iate de luxo, onde Drácula se irá apaixonar pela capitã, Ericka.

Espetáculos

Este ano, Inês Barahona e Miguel Fragata continuam a trabalhar com as crianças mais crescidas para, com espetáculos inteligentes e de grande beleza, os porem a pensar no mundo em que vivemos. De 16 a 21 de janeiro, volta ao Teatro São Luiz, em Lisboa, o espetáculo Do Bosque Para o Mundo que conta a história de Farid, um rapaz afegão de 12 anos é que é um refugiado enviado pela mãe para um sítio seguro, na Europa. Para maiores de 12 anos.

"Do Bosque para o Mundo", no Teatro São Luiz | Direitos reservados

A 9 de março, a mesma dupla de criadores estreia Montanha Russa, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Este é um projeto que nasceu já no ano passado com a recolha de diários, com a seleção de atores e o trabalho com grupos de adolescentes sobre esta fase em que a vida parece mesmo uma montanha-russa. O resultado será um espetáculo musical, com música original de Hélder Gonçalves (dos Clã) e a participação de, entre outros, Anabela Almeida, Carla Galvão, Manuela Azevedo.

No São Luiz, continua também o ciclo Poesia-me, comissariado por Inês Fonseca Santos. Em cada sessão, são convidados escritores, ilustradores, músicos e outros artistas para fazerem leituras e conversarem com os mais novos. Por exemplo, a 3 de março, o ilustrador João Fazenda traz uma história sobre um pé de chumbo, mas como a história não tem palavras, em vez de uma leitura haverá uma coreografia de Ainhoa Vidal. E a 7 de abril, a ilustradora Marta Madureira e a escritora Adélia Carvalho trazem o seu livro A Crocodila Mandona.

Já a 25 de janeiro, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, estreia Margem, um espetáculo do coreógrafo Victor Hugo Pontes, inspirado no romance de 1937 de Jorge Amado, Capitães de Areia. Estamos em 2018: quem são os novos capitães de areia? Quem são os miúdos que aprendem a desenvencilhar-se sozinhos na vida? O espetáculo é para maiores de 12 anos e tem texto de Joana Craveiro.

Também no CCB, mas em fevereiro, a coreógrafa Aldara Bizarro apresenta Sombra, um espetáculo para jovens que apela à participação interativa com o público através dos telemóveis. Em palco estão Manuel Henriques e Michel Roubaix.

"Sombra" | Direitos reserrvados

Novidade é, sem dúvida, Impossível, o primeiro espetáculo da autora e ilustradora Catarina Sobral (autora, por exemplo, de Achimpa, O Meu Avô e Tão Tão Grande). Desafiada pelo Teatro Maria Matos, em Lisboa, Catarina Sobral traz as suas histórias e os seus desenhos para o palco, e junta-lhes atores e música. Será um espetáculo para os mais pequenos, de apenas 30 minutos, e estará em cena em março.

Quem não viu, deve ir ver o Soldadinho de Chumbo, espetáculo com muitas canções do Teatro Infantil de Lisboa, que fica em cena no Teatro Armando Cortês, em Lisboa, até 27 de maio.

E ainda há oportunidade para ver O Segredo do Rio, espetáculo do Chão de Oliva a partir do livro de Miguel Sousa Tavares: a história da amizade entre um peixe e um rapaz. Com encenação de Nuno Correia Pinto, o espetáculo vai estar de 26 a 27 de janeiro no Museu da Marioneta, em Lisboa.

"O Segredo do Rio" do Chão de Oliva | Direitos reservados

A propósito de marionetas, o Teatro de Marionetas do Porto vai passar o ano a revisitar os seus 30 anos de história. Entre as reposições, alguns dos mais emblemáticos espetáculos para miúdos, como Óscar (7 de março), Bichos do Bosque (21 de março), Como um Carrossel (11 de maio), Barba Azul (6 de junho), Pelo Cabelos (1 de julho) ou Cinderela (13 de dezembro). De caminho, aconselha-se uma visita ao Museu das Marionetas do Porto para conhecer melhor João Paulo Seara Cardoso (1956-2010), que foi encenador e diretor da companhia.

Livros

Acabadinho de chegar às livrarias, Quem é esta gente nos painéis de São Vicente? é um convite a visitar o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e explorar este grande retrato pintado por Nuno Gonçalves há cerca de 500 anos. Com texto da conhecida dupla Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada e ilustrações de Ana Seixas, o livro imagina a história dos preparativos para a pintura, dá a conhecer factos e estudos reais e dá pistas para leituras e brincadeiras em volta deste quadro. A edição é da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

"A Orquestra, uma volta ao mundo à procura dos músicos", de Chloé Perarnau | Direitos reservados

Este ano, a Planeta Tangerina vai levar-nos em viagem. Em fevereiro, sai A Orquestra, uma volta ao mundo à procura dos músicos, de Chloé Perarnau. A história é muito engraçada: os músicos foram de férias e não voltaram ao trabalho, falta uma semana para o concerto e o maestro decide ir à procura dos músicos desaparecidos. Segundo a editora Isabel Minhós Martins, este é um livro "tipo onde está o Wally?, com imagens super detalhadas de várias cidades do mundo". Depois, em março, chega o Atlas dos Exploradores: as grandes viagens de monges, botânicos, naturalistas e outros viajantes de todos os tempos e lugares, uma enorme aventura com texto de Isabel Minhós Martins e ilustrações de Bernardo P. Carvalho.

Na Orfeu Mini, uma das novidades no primeiro semestre de 2018 será Horizonte, o primeiro livro da ilustradora Carolina Celas. Mas haverá títulos novos de alguns dos autores já nossos conhecidos, como Benji Davies, com O Regresso da Baleia, Chris Haughton que, depois de Mamã?, vem dar-nos Boa Noite a Todos, ou ainda Benjamin, o autor de Adeus, Peúgas, de quem vamos poder ler O Pior Aniversário da Minha Vida. De Marc Barnett, serão editados O Lobo, o Pato & o Rato (com ilustrações de Jon Lassen) e O Quadrado (ilustrações de Jon Klassen).

"Boa noite a todos", de Chris Haughton | Direitos reservados

A editora infantil Pato Lógico terá um novo livro de António Jorge Gonçalves, depois do sucesso de Barriga de Baleia e Eu quero a minha cabeça!. Agora, em Estás tão crescida uma menina cresce sem parar numa cidade que não parece preparada para tanto tamanho. Entre as novidades, há também um novo livro da coleção "Imagens que contam": Sonho, de Susa Monteiro; e dois títulos da coleção "A Minha Cidade": Santiago do Chile, por Paloma Valdivia e São Paulo por Andrés Sandoval. Da escritora Rita Canas Mendes, com o ilustrador João Fazenda, chega-nos Nuvem.

Exposição

O Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, vale sempre uma visita, independentemente das exposições temporárias que lá estão. Mas se ainda não viram a exposição Angry Birds saibam que podem fazê-lo até setembro. As "aves zangadas" são o tema de um parque temático com 1200 metros quadrados onde há jogos em ecrãs mas há, sobretudo, muitas atividades que juntam os conhecimentos de biologia ou física com as habilidades dos miúdos. Saltar, deslizar, lançar, jogar. Tudo é possível aqui.

