Milhares de polícias garantem segurança

Milhares de polícias vão garantir a segurança da Operação Eurovisão da Canção, a decorrer em Lisboa, preparados para lidar com eventuais ataques de veículos contra multidões e contando com a ajuda de mais de 20 câmaras de videovigilância.

"A dimensão do evento implica a adoção de medidas excecionais de segurança, usando a experiência de eventos anteriores", disse o intendente Luís Moreira, ontem na apresentação da operação da PSP, no Comando Metropolitano de Lisboa, escusando-se a fazer comparações com as operações seguidas no Euro 2004 ou na visita do Papa, por exemplo.

Questionado sobre eventuais atos terroristas, Luís Moreira avançou que as autoridades estão preparadas para "qualquer eventualidade". "Juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa vamos implementar barreiras físicas para que, ainda que não se possam impossibilitar esses ataques, pelo menos se possam minimizar os efeitos estando prevenidos para o mesmo", garantiu. Em relação à videovigilância, as autoridades avançaram que já estão autorizadas as 17 câmaras no Parque das Nações, em Lisboa, durante o Festival Eurovisão da Canção, estando à espera da autorização de mais cinco para a zona da Praça do Comércio, onde está montada a Eurovision Village. "O controlo de acessos é apertadíssimo. Temos recursos a raio x, revistas pessoais e pórticos com detetores de metais", adiantou a intendente Ana Nery, responsável pela segurança no Parque das Nações, aproveitando para aconselhar aqueles que vão assistir às meias-finais e à final do Festival da Eurovisão, que se prevê que seja transmitido para 250 milhões de pessoas, para a necessidade de chegar cedo tendo em conta "as medidas de segurança que têm de ser executadas" e para que levem o menor número de pertences possível. Embora não estejam previstos cortes de trânsito, há zonas que estão condicionadas ao trânsito e ao estacionamento, como é o caso na Rua do Bojador, junto à rotunda do pavilhão Altice Arena.