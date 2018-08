Michael Biberstein está aqui (em loop e em retrospetiva)

Quase no final da visita, fazemos a Delfim Sardo a típica pergunta: Quantas obras compõem a exposição Michael Biberstein: X - uma retrospetiva? O foco nos olhos do curador muda, e ele começa a contar em voz alta. Estava a ver mentalmente cada uma das cerca de 90 obras que compõem esta que é, verdadeiramente, a primeira retrospetiva da obra de Mike, como é conhecido entre os seus o pintor suíço-americano, radicado em Portugal desde o final dos anos 1970, onde viveu até à sua morte, em 2013, no Alandroal, Alentejo.

Não será deselegante considerá-la a primeira, porque foi também Delfim Sardo, atual programador de artes visuais da Culturgest, quem fez a curadoria dessa outra exposição chamada de retrospetiva em 1995 na Gulbenkian. "Essa só tinha o trabalho a partir de 1986/87. Aqui fomos ao princípio, a 1972. Uma boa parte desta exposição é completamente inédita. E não o é só para o público em geral, mas para as pessoas que conhecem muito bem a obra do Biberstein", afirmava ainda antes da visita.

Michael Biberstein © DR

As duas galerias da Culturgest estão ocupadas pela obra do homem que haveria de ter como última obra o póstumo Céu para Santa Isabel, que ele já não pôde executar. São 800 m2 pintados a 20 metros do chão no teto da Igreja de Santa Isabel, em Lisboa. E é de facto de um céu que se trata.

Quem é, então, Biberstein, que tinha quase dois metros e que se tornou artista (autodidata) quando David Sylvester, um dos grandes críticos de arte do século XX, e seu professor de História de Arte em Filadélfia, lhe disse que "para compreender algumas coisas em que estava interessado ele tinha de experimentar fazer"? Michael Biberstein: X - uma retrospetiva, que está dividida em dois núcleos, apresenta algumas pistas, sobretudo através desse X que Mike foi marcando - muitas vezes literalmente - ao longo do caminho.

© Jorge Firmino / Global Imagens

"A primeira parte da exposição é sobre a relação que ele vai pesquisando e tentando compreender entre o espaço, o espectador e a obra. A grande questão dele é sempre: onde é que eu estou face ao que vejo? E esse lugar é sempre marcado espacialmente, e ele marca-o. O X é a marca mais identificável desse lugar. E de alguma maneira configura todo o universo dele", explica o curador. Daí que elementos que vemos na tela migrem para a parede ou para o chão. O contorno de um objeto metálico surge traçado na parede. Foi Julião Sarmento quem o fez. "Pedimos-lhe para vir fazer os desenhos, porque é o artista que mais conviveu com ele."

Julião, com quem conversámos numa das suas visitas a Santa Isabel, enquanto o trabalho era executado e o chamavam para pedir opiniões sobre aquela obra, é direto: "O trabalho do Mike era um trabalho sobre a beleza, o sublime e a transcendência." Os dois conheceram-se muito bem. "Houve uma determinada altura em que tínhamos ateliê juntos. Estávamos juntos todos os dias." Foi, aliás, Julião quem apresentou o pintor à escritora Ana Nobre de Gusmão, que viria a tornar-se a sua mulher, e com quem Biberstein viveu 34 anos, até ao fim. "A melhor história de que eu me lembro desse ateliê foi o Mike dizer assim: Eu já não aguento ouvir a música dos Twin Peaks! Não aguento", recordava então Ana. "Eu ouvia aquela merda em repeat", ria-se Julião.

Foi em casa de Julião Sarmento que apareceu a cassete com aquela que foi a banda sonora da instalação que Biberstein fez em 1991 no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), com três obras em torno do Náufrago de Vernet. Está lá o Vernet (emprestado pelo MNAA), as três obras, numa sala, e estará também a banda sonora que tem a voz de Mike a ler textos. E quem a assina? Alberto Iglesias, o compositor de várias bandas sonoras para os filmes de Pedro Almodóvar, e grande amigo de Mike.

© Jorge Firmino / Global Imagens

Não ficam por aqui as ligações à música. "Ele foi roadie do Tim Buckley. Andou com o Jeff Buckley ao colo. E há uma fotografia dele a segurar uma cerveja que lhe é passada pela Janis Joplin num concerto. Tem esse lado rock and roll. Depois interessou-se muito pela música improvisada, pelo jazz. Coltrane era uma referência muito grande para ele. No funeral, a música que se ouviu foi A Love Supreme, lá em Santa Isabel. Não foi uma cerimónia religiosa, porque ele não era religioso, era agnóstico militante, como dizia", recorda Delfim Sardo. Não seria a última vez que se falaria de música.

Todavia, para chegarmos a essa parte da conversa, há que atravessar as pequenas telas marcadas e traçadas, os desenhos, a gaze tingida com cores que logo lhe associamos - conhecendo a sua obra posterior -, as peças em gesso com assinaturas dos pedreiros do Mosteiro de Alcobaça, as pinturas monocromáticas.

© Jorge Firmino / Global Imagens

Chegamos ao segundo núcleo, quando aparecem verdadeiramente as suas paisagens, que são sempre interiores, em parte herança do romantismo, de Turner a Casper Wolf ou a Caspar David Friedrich. Algumas das obras estão divididas em três, uma parte de pintura e as outras duas de tecido negro esticado. "É uma coisa musical, como no barroco: é contraponto. É a interrupção do fluxo do olhar na paisagem, que esbarra numa zona cega de pintura", explica Delfim Sardo.

E ainda a música acerca daquelas enormes telas que figuram na parede e cujo tamanho é ainda maior do que as suas medidas, e vai até à amplitude do seu alcance. "Quando eu digo que elas atraem, não é só o olhar, elas atraem-nos fisicamente. Nós somos compelidos a orientarmo-nos no espaço perante estas pinturas. É a ideia de produzir uma pintura que é imersiva e ambiental. Isto cria um ambiente, da mesma maneira que um som cria um ambiente. E esse é um aspeto muito importante do trabalho do Biberstein." São 20 a 30 camadas de uma espécie de aguarela líquida, que poucas pistas deixam além daquilo em que se tornam, e que muitas vezes só terminava já na galeria, contou a sua mulher. Aqui está tudo fechado. De tal maneira que, depois das grandes telas, a exposição termina com "três quadrinhos muito pequenos". Claro, lá está o X. "Faz um loop", diz Delfim.

Michael Biberstein: X - uma retrospetiva

A exposição inaugura hoje às 22.00 e estará patente na Culturgest, em Lisboa, até 9 de setembro. Bilhetes a 4 €

Amigos em torno das obras do Mike

Numa programação paralela à exposição, que deverá começar em junho com Julião Sarmento, Delfim Sardo convidou pessoas próximas de Michael Biberstein para escolherem uma sala ou uma peça da exposição e falarem "face a ela, dialogarem com a obra face a ela", explicou ao DN o curador. "Pedi ao Fernando Bello, que era um amigo muito próximo do Mike, ao Julião também, e ao Nuno Crespo para fazerem cada um deles uma conversa. E pedi ao Norberto Lobo para fazer a mesma coisa, para pensar a pintura do Mike por via de música. Ele vai fazer uma espécie de microconcerto em frente a uma obra do Mike escolhida por ele." Norberto Lobo, sobrinho de Ana Nobre de Gusmão, a escritora casada com Biberstein, gravou os seus dois primeiros discos no Alandroal, onde Mike vivia e trabalhava, e foi o pintor quem assinou as capas desses primeiros discos.