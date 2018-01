Pub

A banda norte-americana edita um novo álbum a 9 de fevereiro.

Os norte-americanos MGMT vão apresentar o novo álbum de originais dia 14 de julho no NOS Alive"18, anunciou a promotora Everything Is New. A dupla formada por Andrew VanWyngarden e Benjamin Goldwasser traz ao Passeio Marítimo de Algés o mais recente trabalho de estúdio, Little Dark Age, que tem data de edição agendada para o próximo dia 9 de fevereiro.

Trata-se de um regresso desta banda àquele palco, onde já estiveram duas vezes, a última das quais em 2014.

O NOS Alive"18 acontece em Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018. Este é o cartaz já anunciado:

12 de julho

Palco NOS

Snow Patrol

Palco Sagres

Wolf Alice

Khalid

Friendly Fires



13 de julho

Palco NOS

Queens of the Stone Age

The National

Two Door Cinema Club

The Kooks



Palco Sagres

Future Islands

Portugal. The Man

Rag 'N' Bone Man

Chvrches

Marmozets

Yo La Tengo

Eels



14 de julho

Palco NOS

Pearl Jam

Jack White

Franz Ferdinand

MGMT



Palco Sagres

At the Drive-In

Real Estate

Perfume Genius

Mallu Magalhães