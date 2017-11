Concerto que juntou Camané e o brasileiro Momo contou com sala cheia no São Jorge

Festival arrancou esta sexta-feira em Lisboa. Desde cedo, a Avenida da Liberdade encheu-se de gente, a saltitar de palco em palco. Bilhetes já esgotaram

É já uma tradição, no último fim de semana de novembro, esta multidão em romaria, que invade a Avenida da Liberdade e arredores, numa complicada gestão do tempo e do espaço, sempre em busca daquele concerto. Esta sexta-feira, porém, e ao contrário do habitual nas últimas edições do Vodafone Mexefest, a afluência do público começou muito mais cedo, conforme se adivinhava pelas filas à porta de salas como o Cinema São Jorge, o Coliseu dos Recreios ou a Casa do Alentejo. O maior aglomerado é junto ao Coliseu, onde também se trocavam os bilhetes, já esgotados, pelas pulseiras que dão acesso às várias salas.

"Já sabíamos ao que vínhamos", desabafa Fernando para Ana, algures a meio da Rua das Portas de Santo Antão, enquanto desembrulha do bolso o panfleto com o mapa e o horário dos espetáculos. É assim mesmo, o conceito deste festival, com concertos (um total de quase 50 em duas noites) espalhados por mais de uma dezena de palcos, alguns deles em simultâneo.

Da Casa do Alentejo, entretanto, sai um grupo coral alentejano (os Camponeses de Pias), que, como já é tradição, abriu oficialmente o festival naquele espaço. Cá fora, o estilo urbano de quem espera à porta contrasta com os fatos tradicionais dos cantores alentejanos, numa imagem quase caricatural, que resume na perfeição o espírito deste festival, de polvilhar a cidade com concertos dos mais variados estilos musicais (do fado ao hip-hop), muitos deles em locais onde habitualmente não se realizam espetáculos deste género, como a garagem da EPAL ou o Palácio Foz. Entretanto, Fernando e Ana já se decidiram. "Vamos ao São Jorge ver o PAULi." Não por ser um dos "favoritos marcados na agenda", mas porque o currículo do músico mostra que "trabalha artistas como Jamie XX e Damon Albarn". O problema é que já tinha começado, pelo que a solução foi apanhar um táxi, dos Restauradores ao São Jorge, pago, perante o sorriso do taxista, com um punhado de moedas.

Em boa hora o fizeram, Ana e Fernando, porque o espetáculo do músico inglês foi um dos melhores para dar início à maratona que é o Mexefest - física e musical. A sala Montepio do São Jorge é, aliás, pequena para a quantidade de gente que quer assistir a esta apresentação a solo de PAULi, na qual a eletrónica é apresentada num registo low-fi, embalando canções que ora vão ao gospel e à soul ora deambulam livremente por sonoridades mais urbanas e contemporâneas.

À mesma hora, noutros pontos da avenida também tocavam nomes como Fogo Fogo (Casa do Alentejo), TNT (Palácio da Independência), IAMDDB (Cine-Teatro Capitólio) ou Tomara (Palácio Foz). Foi, aliás, por este último que Ana e Fernando saíram novamente avenida abaixo, desta vez em sentido contrário ao da multidão. Afinal era também no São Jorge que, dali a nada, ia ter início um dos momentos mais badalados do dia, o encontro em palco entre brasileiro Momo e o português Camané, igualmente recebidos por uma sala cheia - como quase todas pareciam estar ontem, neste concorrido início de festival.