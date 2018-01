Pub

"As Lamas do Mississipi", de Dee Rees

Baseado no romance de Hillary Jordan, este Mudbound parece condenado a ser uma das vítimas da temporada de prémios. Depois de ter sido apontado como um dos concorrentes principais em muitas categorias, a sua visibilidade mediática tem vindo a esmorecer...

É uma pena que assim aconteça, até porque num tempo de muitas discussões sobre a abordagem cinematográfica dos afro-americanos, este é um dos exemplos mais subtis e perturbantes.

No seu centro estão um branco (Garrett Hedlund) e um negro (Jason Mitchell), regressados dos combates da Segunda Guerra Mundial, tendo por pano de fundo as muitas formas de racismo no Missouri da segunda metade da década de 40 - a realizadora Dee Rees filma tudo isso com a discreta sensibilidade de quem sabe construir um fresco histórico sem perder a singularidade das suas personagens.

Classificação: **** (muito bom)