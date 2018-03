Pub

O CAPITÃO Robert Schwentke

O ponto de partida quase parece apelar ao pitoresco: Willi Herold (interpretado pelo excelente Max Hubacher) é um jovem soldado alemão à deriva nos tempos finais da Segunda Guerra Mundial... Quando encontra uma farda de capitão num veículo militar abandonado, decide vesti-la, cedo descobrindo que isso lhe confere um inusitado poder sobre a maior parte daqueles com que se cruza.

Em boa verdade, a pouco e pouco, descobrimos que estamos perante um conto trágico sobre a transfiguração do próprio Herold, administrando as potencialidades do seu guarda-roupa...

Inserindo-se num conjunto de narrativas que, em anos recentes, têm encenado a guerra para além das convenções clássicas do "filme de guerra", o trabalho de Robert Schwentke expõe, em última instância, a volubilidade humana e as suas monstruosas derivações.

Classificação: **** muito bom