João Garcia Miguel encena espetáculo que recua a Eurípedes mas traz a Medeia para os dias de hoje. Com Mário Laginha ao piano.

Aqui está Medeia, "a do olhar em tudo semelhante ao do boi enraivecido". Medeia, "a que dobra os pés para dentro". Medeia, "a que espuma pela boca". Medeia a que nada teme. A que não quer saber o que os outros pensam dela. A que não receia os poderosos. A que não ambiciona mais nada a não ser ser feliz. "A maior abjeção é uma vida que é só o que resta de não ter havido coragem", diz ela a certa altura perante Jasão, seu marido, que sucumbe à sua própria ambição.

Medeia é a nova criação da Companhia de João Garcia Miguel, que se estreia hoje no Teatro Ibérico em Lisboa. No palco, praticamente desnudado, estão apenas dois atores: Sara Ribeiro que faz a Medeia e David Pereira Bastos que faz Jasão, a Ama e Creonte. Mas há mais um intérprete: o pianista Mário Laginha, que trabalha sobre improvisações, num diálogo permanente com os atores.

O texto original é de Francisco Luís Parreira, mas alimentado por todos os mitos associados a esta personagem vinda da Antiguidade grega. "Não alterámos a narrativa do Eurípedes, que é mais conhecida de todas e que é a que nos serve de base. Mas o texto também tem relações com a Medeia do Séneca e um pouco com a própria escrita do Francisco, a maneira como ele sente a língua e escreve em português e para teatro", explica o encenador João Garcia Miguel.

Assim, num palco quase despojado (mas numa sala que é tudo menos neutra), texto, música e movimento são os três pilares deste espetáculo, onde se conta história de Medeia e de Jasão, um casal em permanente tensão, entre a paixão e o ódio.

João Garcia Miguel encontrou "um conjunto de razões" para fazer a Medeia, entre os temas abordados pela peça que "são pertinentes e urgentes e até fazem algumas cócegas nos dias de hoje". Esta "é uma personagem que está no limite entre duas eras - o passado com uma determinada organização social e uma transição que é bastante evidente quando nós nos começamos a debruçar no casal. A relação entre os dois é muito forte para aquela época. Mais do que o processo do juramento entre eles, mais do que a paixão, a força que os move em conjunto é a própria relação, o facto de cada um depender do outro, de cada um ser construído a partir da relação com o outro. E essa relação é recíproca." Também por isso considera esta história bastante atual: questiona-se quem é que dentro do casal tem mais poder, quem tem uma voz ativa.

"A peça é passada nos dias de hoje, ainda que seja uns dias de hoje intemporal. Não fazemos uma relação histórica, não olhamos para a Medeia como uma personagem antiga. Trazemo-la para uma proximidade quase à pele. É um encontro, quase fortuito, ocasional, com o público", explica.

O espetáculo fica em cenande nos dias 23, 24, 25 e 28 de fevereiro e 1 de março, no Teatro Ibérico, em Liboa. No dia 2 de março, estará no Convento de São Francisco, em Coimbra. A 14 de abril apresenta-se no Teatro Cine de Torres Vedras. A 28 de abril no Teatro António Lamoso de Santa Maria da Feira. A 13 de maio no Teatro Aveirense. E a 1 de junho no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria.

