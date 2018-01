Pub

As nomeações para os Óscares vão ser conhecidas hoje; entretanto, as associações de produtores e atores já fizeram as suas escolhas, apontando as várias tendências e os favoritos.

Hoje é dia especial em Hollywood: a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai divulgar as nomeações para os Óscares (a atribuir a 4 de março). A expectativa é tanto maior quanto neste ano nenhum título surge como candidato dominador, suscetível de arrebatar uma avalanche de prémios. Há dias, um dos especialistas dessas "profecias" (Scott Feinberg, de The Hollywood Reporter) avaliava a situação a partir dos prémios atribuídos pela associação de produtores, concluindo com uma irónica confissão: "Honestamente, devemos admitir que, muito mais do que noutras ocasiões, ninguém tem certezas."

Os produtores, precisamente, através da Producers Guild of America (PGA), marcaram o fim de semana, a par da associação de atores, Screen Atores Guild (SAG), que também atribuiu os seus prémios anuais. As escolhas dos produtores, em particular, são sempre tidas como sintomáticas das tendências gerais dos Óscares, uma vez que em 19 das 28 edições anteriores o título eleito como melhor do ano veio a arrebatar a estatueta dourada de melhor filme. Ou seja: a consagração de A Forma da Água, de Guillermo del Toro, parece confirmar a força da sua candidatura (estreia portuguesa no dia 2).

O mesmo se dirá das distinções atribuídas pelos atores a Frances McDormand e Gary Oldman, em Três Cartazes à Beira da Estrada e A Hora mais Negra, respetivamente. As escolhas da SAG confirmam o amplo reconhecimento que os dois intérpretes têm tido, nomeadamente nos Globos de Ouro e nos Critics" Choice Awards. O mesmo se dirá de Allison Janney, melhor secundária em Eu, Tonya (estreia-se no dia 22), e Sam Rockwell, melhor secundário em Três Cartazes à Beira da Estrada. Este filme, aliás, recebeu também o prémio de melhor elenco, tradicionalmente reconhecido como símbolo das escolhas globais dos atores - isto sem esquecer que os atores constituem o mais amplo setor de votantes da Academia, representando neste momento 16,7% de um total de 7258 membros (os produtores são apenas 7,2%).

Na encruzilhada de especulações em que vão surgir as nomeações para os Óscares, parece haver apenas um título capaz de contrariar uma tendência que se normalizou ao longo da última década: os vencedores nas categorias principais são quase sempre filmes estreados no último trimestre do ano, desfrutando de campanhas concebidas para a temporada de prémios. Este ano a exceção é Dunkirk, de Christopher Nolan, cuja estreia mundial ocorreu em julho. Apesar da discreta presença nos prémios já atribuídos (três nomeações nos Globos de Ouro, incluindo melhor filme/drama, sem qualquer triunfo), a evocação da retirada das tropas britânicas do porto de Dunquerque, em 1940, deverá ser reconhecida com uma nomeação na categoria de melhor filme, já que Dunkirk tem sido apontado como modelo de uma grande produção histórica alheia aos formatos dos super-heróis.

E temos, enfim, o filme de Steven Spielberg, The Post (estreia-se na quinta-feira), sobre um episódio marcante na história do jornalismo americano e da defesa da liberdade de informação. Mais do que os nomes de Spielberg e das suas estrelas (Meryl Streep e Tom Hanks), muitos têm celebrado o valor simbólico do filme na América de Donald Trump - resta saber como é que os Óscares vão (ou não vão) definir a sua política.

SEIS FAVORITOS

Hollywood fervilha com previsões de vencedores e vencidos para os Óscares que serão anunciados no próximo dia 4 de março. Horas antes de serem reveladas as nomeações definitivas para todas as categorias premiadas pela Academia, João Lopes, crítico de cinema do DN, dá algumas pistas sobre os favoritos: o filme, o realizador e atores que se têm mantido na linha da frente:

Melhor filme

Será que tudo se joga entre Três Cartazes à Beira da Estrada (foto) e A Forma da Água? Tendo em conta o que já aconteceu na temporada de prémios, estes parecem ser os dois favoritos. O certo é que vários analistas de Hollywood continuam a apostar em Dunkirk como um candidato que não pode ser secundarizado. Fica uma série probabilidade: o filme de Christopher Nolan deverá ser o único nomeado a ilustrar um conceito moderno de superprodução.

Melhor realizador

Será que o veterano Steven Spielberg, com The Post, vai ficar fora das nomeações? É bem provável, em especial tendo em conta a evidência que tem sido concedida a outros realizadores, com inevitável destaque para Martin McDonagh (Três Cartazes à Beira da Estrada) e Guillermo del Toro (A Forma da Água). Mais uma vez, Christopher Nolan (Dunkirk) não pode ser esquecido, mas del Toro (foto) parece reunir o maior capital de simpatia.

Melhor ator

Grande interpretação ou truque de maquilhagem? Seja como for, a composição de Winston Churchill por Gary Oldman (foto), em A Hora mais Negra, coloca-o na linha da frente desta categoria, tanto mais que já arrecadou duas vitórias altamente simbólicas: Globo de Ouro e prémio da SAG (associação de atores). Timothée Chalamet (Chama-me pelo Teu Nome) e Daniel Day-Lewis (Linha Fantasma) serão companhia "obrigatória" nas nomeações.

Melhor atriz

Tal como Gary Oldman no setor masculino, Frances McDormand (foto) também já foi distinguida nos Globos de Ouro e nos prémios da associação de atores - parece não ter concorrente que a impeça de repetir o triunfo que obteve em 1997 com Fargo, de Joel e Ethan Coen. Sally Hawkins (A Forma da Água) e Saoirse Ronan (Lady Bird) são companhias seguras entre as nomeadas; Meryl Streep (The Post) deverá manter a tradição e aparecer também.

Melhor ator

A grande incógnita é Willem Dafoe (já com duas nomeações no curriculum) numa composição a meio caminho entre o dramático e o irónico em The Florida Project (estreia portuguesa a 15 de fevereiro). Seja como for, também aqui Três Cartazes à Beira da Estrada lidera as previsões, através de Sam Rockwell (foto) e o seu desastrado polícia; pode dar-se o caso de o mesmo filme obter uma segunda nomeação nesta categoria, para Woody Harrelson.

Melhor atriz secundária

Já distinguida com um Globo de Ouro, premiada também nos Critics" Choice Awards, pela sua composição em Eu, Tonya, Allison Janey (foto) tem sido apontada pela maioria dos observadores como a grande favorita. Mesmo assim, cumpre-se a tradição e esta será uma das categorias mais equilibradas. Entre as nomeadas deverão surgir também Laurie Metcalf (Lady Bird), Mary J. Blige (As Lamas do Mississipi) e Octavia Spencer (A Forma da Água).