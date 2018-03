Pub

Depois de vários dias de surf, a música voltou ontem ao festival, que teve como cabeças de cartaz os Dead Combo

O alerta de mau tempo não foi suficiente para afastar as pessoas da Praia do Paraíso, na Costa da Caparica, onde ontem, quinta-feira, teve início o segundo fim de semana de concertos do Caparica Surf Fest. E apesar do vento e da chuva (esta ainda assim mais intermitente) não permitirem, pelo menos neste primeiro dia de espetáculos, repetir as enchentes da primeira semana, a tenda em forma de cúpula onde se realiza o festival é assim como uma espécie de ambiente controlado, com a música a funcionar como um termostato que mantém a temperatura sempre alta.



Os primeiros a subir ao palco foram os Bateu Matou, um coletivo composto por Joaquim Albergaria (Paus), Ivo Costa (Batida) e Riot (Buraka Som Sistema), ou seja, aquilo a que se convencionou chamar de supergrupo, mas neste caso composto exclusivamente por bateristas. Quer isto dizer que cada atuação deste trio não é tanto um concerto mas antes uma festa, onde o único objetivo de quem está em palco é fazer o público dançar, como os conjuntos de de baile de antigamente. E conseguiram-no, como se viu pelo entusiasmo com que os grupos de jovens surfistas, que à tarde estiveram a competir nas ondas da Caparica, se atiravam agora de cabeça para improvisadas coreografias ao som de versões tocadas a três baterias de Bonga ou Paul Simon.

Aos poucos, o recinto ia ficando também cada vez mais preenchido e quando os Dead Combo, que nesta noite ostentavam na lapela o estatuto de cabeças de cartaz, subiram finalmente ao palco, já quase não havia qualquer clareira em frente deste. Prestes a editar o novo Odeon Hotel já no próximo mês de abril, o duo composto por Pedro Goncalves e To Trips, que surgiu em palco acompanhado pelo baterista Alexandre Frazão, provou, a exemplo do futebol mas porventura também no Surf, estar a atravessar um belo momento forma, conquistando de imediato o público, cada vez em maior número, com o seu "rock de cabaré misturado com jazz", como alguém o definiu algures entre a multidão.

A música continuou depois com a atuação de Poli, o projeto em nome próprio Poli Correia, vocalista e líder de projetos como Sam Alone and The Gravediggers ou Devil in Me, continuando noite fora ao som do DJ Kitten. Hoje, sábado, atuam Jimmy P, TNT e Carlão, estando o Dj Set a cargo de Sam the Kid e BIG.

